Swetry ze świątecznym motywem to absolutny hit sezonu zimowego! Wraz z początkiem grudnia w sklepach pojawiają się ubrania z reniferami, choinkami i bałwankami. Można je nosić aż do... świąt Bożego Narodzenia! Zobacz, jakie modele oferuje Lidl.

Świąteczna swetry w Lidlu

Jeszcze jakiś czas temu były synonimem... kiczu! Kojarzyły się ze stylem lat 80. i 90. Jednak ponieważ moda wraca, do wróciły do łask również świąteczne swetry. W sezonie jesienno-zimowym wprowadza je do sprzedaży niemal każda sieciówka. Wybór jest przeogromny, a im więcej ozdób na swetrze, tym... lepiej! W sklepach odzieżowych za sweter trzeba zapłacić minimum 100 zł.

Na szczęście jest Lidl! W dyskoncie można kupić świąteczne swetry w bardzo atrakcyjnej cenie. Kosztują jedynie 39,99 zł. Dostępne są 4 modele: z choinką, z elfem św. Mikołaja, z reniferem i z pingwinem.

Można wybierać spośród rozmiarów od XS do L.

Swetry są dostępne w sprzedaży od czwartku 29.11. Warto się pospieszyć, bo na pewno będą się cieszyć sporym powodzeniem!

