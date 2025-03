Świąteczny klimat z Allegro

Wyciskają łzy i pozwalają zwrócić uwagę na to, co naprawdę ważne – relacje. Świąteczne spoty Allegro od lat łapią za serce i przygotowują do prawdziwego przeżywania tych kilku ważnych dni w roku w wyjątkowy, pełny miłości sposób. Pozwól, by „Dobry duch”, nowy film reklamowy Allegro, rozgościł się w twoim domu. Ta krótka, świąteczna historia pokazuje, że małe gesty mają ogromny wpływ – w tym przypadku gesty starszej pani, której miejsce pracy zostaje zastąpione przez nowe technologie. Ale nie na długo.

fot. Mat. prasowe

Reklama to idealne podsumowanie działalności Allegro. Marka wspiera klientów w codziennych wyzwaniach, by mogli skupić się na tym, co dla nich najważniejsze. A co jest najważniejsze dla Allegro? Odpowiedź jest prosta. To ludzie. Radość drugiego człowieka to przecież najcenniejsza wartość, nie tylko od święta.

Najlepsze prezenty czekają

Ponad 61% Polaków deklaruje, że kupuje prezenty z wyprzedzeniem, blisko połowa osób w wieku powyżej 45 lat przyznaje, że odkłada to na ostatnią chwilę*. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, na Allegro znajdziesz to, czego potrzebujesz, by uszczęśliwić bliskich w tym wyjątkowym czasie. Choć większość z nas wybiera praktyczne prezenty, warto czasami pomyśleć, co naprawdę sprawi radość rodzinie i przyjaciołom. Święta to czas skupienia na drugim człowieku, warto więc zaczerpnąć inspiracji i wybrać podarunki, które wywołają szczere, dobre emocje.

Jak co roku Allegro przygotowało wiele inspiracji prezentowych, a na klientów korzystających z pakietu Smart! codziennie od 8.00 czekają specjalne oferty w jeszcze niższych cenach. Wiele ofert w grudniu otrzyma również specjalne oznaczenie z informacją, że dostawa zostanie zrealizowana przed świętami, co pozwoli kupującym lepiej zaplanować zakupy i zwiększy szansę na dostarczenie prezentów przed Wigilią.

Na jakie prezenty się zdecydować?

Wśród zeszłorocznych top wyborów znalazły się konsola Sony PlayStation 5, odkurzacz pionowy Dyson, pistolet do masażu ciała, smartfon Apple iPhone i telewizor LED Samsung. W tym roku warto zwrócić uwagę na premiery, zwłaszcza te książkowe. Jeśli ktoś z twoich bliskich to fan fantastyki, na twojej liście prezentów nie może zabraknąć najnowszej książki z sagi o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. W „Rozdrożu kruków” autor zabiera swoich czytelników do czasów, kiedy Geralt dopiero co opuścił mury wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen i po raz pierwszy udaje się na szlak, by stawić czoła przeciwnościom czyhającym na młodego wędrownego łowcę potworów. To gratka dla fanów gatunku, a także osób chcących dopiero rozpocząć przygodę z tą kultową sagą.

Szukasz drobnych upominków dla znajomych lub krewnych? Kolejną propozycją dostępną na Allegro są… skarpetki. Ale nie byle jakie! Nowa linia skarpetek Many Mornings stworzona we współpracy z Allegro łączy wszystko, co cenimy w świątecznych dodatkach. Wśród tegorocznych propozycji coś dla siebie znajdą zarówno boomersi, lubiący klasyczne wzory, jak i millenialsi czy pokolenie Z, wybierający szalone i nieoczywiste printy. Według badań przeprowadzonych przez Allegro blisko 3/4 z nas otrzymało kiedyś skarpety w prezencie, a aż 7 na 10 Polaków uważa je za trafiony świąteczny podarunek. Dane mówią same za siebie -skarpetki, a zwłaszcza te wyjątkowe i z limitowanej edycji to prezentowy pewniak! Co więcej, skarpetki z kolecji Many Morning x Allegro dostępne są w aż 4 wzorach świątecznych, w prezentowych dwupakach, a ich rozmiary pasują zarówno na dzieci, jak i dorosłych. Tutaj nie można się pomylić!

Zanurz się w świątecznej magii, szukając idealnych upominków dla bliskich i doceniając chwile, które z nimi spędzasz. Nie ma nic cenniejszego!

*Raport Danae "Trendy zakupowe 2024", badanie przeprowadzone w czerwcu 2024 metodą wywiadów CAWI na reprezentatywnej grupie 500 osób (n=500) robiących zakupy w internecie.

Materiał promocyjny marki Allegro