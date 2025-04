Szukasz wyjątkowych świątecznych prezentów w rozsądnej cenie? Mamy dla ciebie zbiór najlepszych propozycji, które podbiją serca twoich najbliższych! Zimowe motywy i zabawne wariacje na temat świąt z nowej kolekcji C&A na nowo definiują gwiazdkowe podarunki.

W świątecznej kolekcji C&A znajdziesz zwariowane skarpetki z bałwanem, ciepłe swetry z zabawnymi motywami najpopularniejszych gwiazdkowych bohaterów i mnóstwo akcesoriów, które ucieszą każdego fana wigilijnej atmosfery. Wyjątkowe wzory, miłe w dotyku tkaniny i rozbrajająco słodkie motywy zwierząt dodadzą uroku wszystkim zimowym wieczorom!