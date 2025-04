Ciepły i miły w dotyku sweter to jeden z najważniejszych elementów jesienno-zimowej garderoby. Dzięki niemu nawet najbardziej mroźne dni staną się bardziej znośne, a odliczanie do wiosny nie będzie tak uciążliwe.

Reklama

Modne swetry z jesienno-zimowej kolekcji Zary

W ofercie tej popularnej sieciówki znajdziecie bardzo duży wybór modnych swetrów. Możecie wybierać w różnych modelach, kolorach i wzorach. Nasza galeria to subiektywny przegląd najciekawszych fasonów z aktualnej kolekcji marki Zara.

Naszym hitem są grube swetry, które wyglądają jak robione na drutach. Najbardziej podoba się nam czerwony o przedłużonym kroju. W cieplejsze dni możecie nosić go jako sukienkę, a jeżeli chcecie uzyskać bardziej kobiecy efekt, to połączcie go z bardzo modnymi w tym sezonie muszkieterkami. Bardzo podobają się nam również dopasowane golfy damskie.

Od pierwszego wejrzenia pokochałyśmy również niebiesko-fioletowy długi kardigan. Sweter ma klasyczny krój, ale obłędny kolor sprawia, że wygląda bardzo oryginalnie. Dzięki niemu cała stylizacja nabierze zupełnie nowego charakteru. Kochamy te ciepłe kardigany damskie i swetry damskie rozpinane.

Reklama

Teraz ciepły sweter i bluza są wręcz niezastąpione. Oto kolorowa oferta Pull&Bear