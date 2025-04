Mięsiste swetry, grube kardigany, kilometrowe szaliki, ciepłe czapy i kamizelki. Zimą musimy być odpowiednio zaopatrzone. W tym sezonie inwestujemy w porządne dzianiny. Postaramy się w tym pomóc.

Reklama

Modne swetry, które nie gryzą

Każda z nas ma w większym, bądź mniejszym stopniu traumę z dzieciństwa. Pamiętacie gryzące swetry? Niestety wciąż łatwo się na nie nadziać. W związku z tym wybrałyśmy dla was kilka modeli, które najbardziej nam przypadły do gustu. Gwarantujemy, że będą ultra przyjemne w użytkowaniu.

1. sweter z plecionką F&F, ok. 85 zł, 2. sweter H&M, ok. 149 zł, 3. sweter Mango, ok. 199 zł, 4. sweterek z warkoczowym splotem Polo Ralph Lauren, ok. 549 zł /Zalando.pl - kolaż Polki.pl

Biorąc pod uwagę jesienno-zimowe pokazy mocną tendencją będą swetry z wyraźną plecionką. Nie chodzi jedynie o warkoczowy splot, ale również o nowoczesne wariacje na jego temat. Frędzle i supełki wchodzą, jak najbardziej w grę.

Jesienią i zimą 2016/2017 grube swetry nosimy na co dzień, ale i od święta. Biała koszulka, na to sweter w charakterystyczną plecionkę sprawdzi się w biurze. Modele maxi możemy nosić zamiast sukienek. A oversize'owe wersje do dżinsów i wygodnych legginsów.

5. sweter C&A, ok. 49 zł, 6. sweter z golfem Tatuum, ok. 239 zł, 7. sweter gumowany Altro by Patrizia Aryton, ok. 399 zł, 8. brzoskwiniowy sweter Zara, ok. 229 zł - kolaż Polki.pl

O tej porze roku nic tak nie cieszy oka (i ducha!) jak piękna dzianina zapowiadająca przyjemne uczucie ciepła :) W tym sezonie bardzo podobają mi się płaszczo-swetry, np. kolorowy ulubieniec gwiazd marki Si-Mi (Kożuchowska i Rozenek go noszą), kibicuję też projektantce Annie Dudzińskiej, która z dzianiny potrafi wyczarować prawdziwe cuda 3D.

- specjalnie dla Polki.pl komentuje Iwona Kwiecień, z-ca naczelnej magazynów Flesz i Party