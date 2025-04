Świąteczne swetry cieszą się ogromną popularnością. Wielu facetów kocha je za to, że są świetną alternatywą dla (niewygodnej) koszuli - sweter w gwiazdkowe lub norweskie wzory pozwala zachować ten świąteczny, wyjątkowy klimat.

Reklama

W zależności od upodobań, można wybierać spośród modeli klasycznych w stonowanych kolorach i skandynawskich wzorach oraz tych zabawnych: z reniferami, elfami, Mikołajami i innymi akcentami bożonarodzeniowymi.

Zajrzyj do naszej galerii, w której znajdziesz 8 najmodniejszych modeli świątecznych swetrów męskich na 2021 rok.

Spis treści:

Wśród męskich swetrów świątecznych, na topie są modele w stylu skandynawskim. Najczęściej to te w spokojnych, eleganckich kolorach i zdobione motywami gwiazdek i śnieżynek - tych przypominających sploty włóczki lub wyszywanki na obrusach.

W niektórych sklepach można nawet znaleźć komplety dla par - dwa takie same modele, które później świetnie prezentują się przy wspólnych wyjściach.

Prawdziwym hitem 2021 roku są swetry męskie w bożonarodzeniowe wzory - mikołaje, elfy, renifery, bałwanki. Niektóre z nich mają dodatkowe, błyszczące elementy, które dodają uroku świątecznym motywom.

Cudowne, świąteczne swetry kupisz taniej, wklejając w koszyku zamówienia Peek & Cloppenburg kod rabatowy. Wystrój się na nadchodzące święta!

To propozycja dla facetów, którzy mają duże poczucie humoru, dystans do siebie, a także... chcą zabłysnąć w czasie świątecznej imprezy. Świąteczny sweter to również dobry pomysł na prezent dla chłopaka na święta.

Reklama

Czytaj także:

Pomysły na prezent dla teścia

Pomysły na prezenty dla rodziców