Świąteczne swetry są modne, zabawne i ponadczasowe. Pozwalają podkreślić wyjątkowy charakter świąt Bożego Narodzenia. Można je nosić na imprezy rodzinne, firmowe Christmas party czy gwiazdkowe spotkania z przyjaciółmi.

W trendach da się zauważyć 2 tendencje: wzory nawiązujące do tradycyjnych zimowych motywów oraz te o zabawnych i mocno świątecznych printach. W naszej galerii znajdziesz 9 najmodniejszych swetrów damskich na 2021 rok - ceny zaczynają się od 59 zł!

Spis treści:

Co roku na topie są swetry świąteczne w skandynawskie wzory w kolorach: czerwonym, szarym, zielonym czy granatowym. To gwiazdkowa klasyka mody. Tego typu modele będą modne jeszcze przez wiele lat, więc warto w nie zainwestować. Stonowane kolory i nadruki sprawiają, że można je nosić na wiele okazji - dzięki temu skorzystasz z nich znacznie dłużej, niż tylko w czasie świąt.

To prawdziwa gratka dla fanek świątecznego klimatu! Niemal w każdej sieciówce znajdziesz swetry i bluzy w zabawne wzory. Zwykle pojawiają się na nich typowo bożonarodzeniowe motywy i postacie: choinki, renifery, Mikołaje, elfy, bałwanki.

Wiele z nich nawiązuje do modeli swetrów, których nosili bohaterowie popularnych świątecznych filmów z lat 80. i 90. Ponieważ estetyka z tego okresu wciąż jest na topie, to idealny wybór dla amatorek modowych trendów. To również idealny pomysł na prezent świąteczny dla przyjaciółki lub siostry.

Swetry świąteczne często zdobione są koralikami, cekinami lub błyszczącymi nitkami.

To świetna propozycja dla tych kobiet, które nie chcą rezygnować z kobiecej stylizacji, a jednocześnie nie mogą oprzeć się słodkim wzorom reniferów czy pingwinków.

