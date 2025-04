Bluzki, to ich z pewnością najwięcej macie w szafie. To oczywiste, nosimy je do spodni i spódnic. Często dzięki nim zwykły strój nabiera charakteru. Dlatego warto zadbać o ich różnorodność, jeśli chodzi o fason, tkaninę, kolor czy wzór.

Modne bluzki z kolekcji Solar

Damskie bluzki świetnie sprawdzają się w wielu stylizacjach. Eleganckie modele będą dobrze wyglądały ze spodniami w kant lub ołówkowymi spódnicami. Bardziej casualowe propozycje sprawdzą się w duecie z przecieranymi dżinsami lub długimi, rozkloszowanymi spódnicami.

My postanowiłyśmy wziąć pod lupę modele dostępne w kolekcji Solar. Chcecie wiedzieć, co wpadło nam w oko? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Naszym faworytem jest bluzka w dużą kratę z transparentnymi rękawami. Będzie pasowała do dżinsów z wysokim stanem, stylowych cygaretek i kobiecej spódnicy midi. A w tym modelu, dopasowanym do figury każda kobieta będzie wyglądał zniewalająco. Pamiętajcie o jednym, duże wzory optycznie poszerzają sylwetkę.

Decydując się na zakup nowej bluzki zwróć uwagę na jej tkaninę. Dobrze, jeśli jest delikatna i lekka. Będzie nie tylko dobrze się układać, ale także będzie można ją nosić przez cały rok. Sprawdź również czy zbyt łatwo się nie gniecie. Przecież będziecie ją nosić czasami pod żakiet, sweter czy płaszcz.

