Chyba żadna z nas nie ma wątpliwości, że ciepły sweter jest obowiązkowym elementem każdej jesienno-zimowej garderoby. Chroni przed zimnem, ukrywa niedoskonałości i uwydatnia atutu sylwetki.

Modne swetry z Reserved

W sezonie jesień-zima na topie są grube i obszerne swetry, w których można schować się przed całym światem i zapomnieć o szarej rzeczywistości. Na szczęście popularne sieciówki w swoich kolekcjach biorą pod uwagę trendy, które są lansowane przez znanych projektantów i największe domy mody.

Dzięki temu w nowej kolekcji Reserved znajdziecie m.in. ciepłe plecione swetry oversize, bawełniane golfy damskie, stylowe kardigany i ekstrawaganckie modele zdobione ciekawymi nadrukami. Kolejnym plusem propozycji tej znanej marki jest odważna kolorystyka, w której dominuje czerwień i róż. To ciekawa odmiana po wszechobecnych szarościach.

Gdybyśmy miały wybrać swój ulubiony model, to zdecydowałyśmy się na niebieski golf, który nosiłybyśmy do przecieranych dżinsów i eleganckich cygaretek. Gdybyśmy chciały poczuć się bardziej kobieco, połączyłybyśmy go z plisowaną spódnicą midi i kozakami na obcasie.

W sklepie znajdziesz też kardigany damskie dla puszystych!

