Kiedy jest chłodniej, chętnie po nie sięgasz, ale swetry to także doskonały sposób na to, aby dodać atrakcyjności wszystkim waszym stylizacjom. Warto je mieć i nosić przy wielu okazjach.

Modne swetry Promod

Z powodzeniem możecie wybierać między różnymi modelami, kolorami oraz wzorami. I tylko od was zależy na, co się zdecydujecie. Znajdziecie tu tradycyjne swetry z wełny, wzorowane na ciepłych swetrach dla narciarzy. Są, także delikatne swetry z jedwabnych włókien, wykonane z prostych splotów, które będą doskonale podkreślać dziewczęcy styl. Wystarczy, że przejrzycie naszą galerię, a z pewnością znajdziecie coś dla siebie na mroźne zimowe dni, by się ogrzać.

Nam wpadły w oko klasyczne swetry w skandynawskim stylu. One nigdy nie wychodzą z mody! Świetnie będą wyglądać z dżinsami i spódnicą, zarówno ołówkową, jak i rozkloszowaną. Poza tym dobrze się kojarzą, np. z wyjazdem na narty w gronie przyjaciół. Miło się w nie wtulić przy kominku!

Swetry są uniwersalne. Zapewnią komfort, gdy założysz je do spodni na spacer, ale także świetnie się sprawdzą jako ciepły dodatek do lekkiej, zwiewnej sukienki, podkreślając w ten sposób wasz romantyczny nastrój i chęć do zabawy modą.

Warto zwrócić uwagę na modele o grubych splotach, które wyglądają jak robione na drutach przez nasze mamy. Znów są hitem! Podobnie jak te haftowane. Sama możesz w ten sposób ozdobić swój stary sweterek. Jeśli nie umiesz wyszywać po prostu naszyj gotową aplikację (do kupienia w pasmanterii). Efekt może miło was zaskoczyć!

