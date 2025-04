Ciepłe swetry i kardigany to jedne z najważniejszych elementów garderoby na sezon jesień-zima. Ciepły i przyjemny w dotyku model sprawi, że nawet najmroźniejsze dni staną się bardziej znośne. Dzięki nim przeżyjecie kolejną zimę!

Modne swetry z H&M

W tym roku oferta tej popularnej sieciówki skłania do eksperymentów modowych. Możecie wybierać między różnymi modelami, kolorami i wzorami. I tylko od was zależy na, co się zdecydujecie. Jeżeli dysponujecie większym budżetem, to wybierzcie golf damski lub kardigan z kaszmirem, który wygląda bardzo szlachetnie.

Najnowsza kolekcja H&M to niezwykła mieszanka intensywnych barw. Naszym faworytem jest zielony sweter, który możecie nosić z dżinsami i elastycznymi botkami na złotym obcasie. Jeżeli nie jesteście przekonane do tego koloru, to może skusicie się na niebieski golf. Dobrze wypadnie z ołówkową spódnicą i kozakami na obcasie.

Jeżeli jesteście wielbicielkami ponadczasowej klasyki, to zdecydujcie się na czarne, szare lub beżowe modele, które pasują do wielu jesiennych stylizacji. Pamiętajcie, że grube swetry optycznie poszerzają. Jeżeli chcecie uniknąć takiego efektu, to wybierajcie swetry z dekoltem w serek.

A może spodobają ci się kardigany damskie z pianki?

