Swetry i golfy damskie są cenione za wygodę, ponadczasowość oraz uniwersalność. Bez nich nie może się obejść szafa współczesnej kobiety. Co prawda, coraz częściej swetry są zastępowane przez bluzy z miękkiej bawełny.

Modne swetry i bluzy z Pull&Bear

W tym roku możecie wybierać między różnymi modelami, kolorami i wzorami. I tylko od was zależy na, co się zdecydujecie. My pokochałyśmy obszerne swetry, w które można się wręcz wtulić. Te o grubych splotach, wyglądają jak robione na drutach przez nasze mamy czy babcie. Panie o dużym biuście powinny ich unikać, ponieważ optycznie poszerzają!

Jak nosić swetry typu oversize? Zdecydowanie najlepiej wyglądają w zestawie z bardzo wąskimi spodniami i spódnicami. Możesz nosić je również solo jako minisukienkę. Pamiętaj tylko o grubych, kryjących rajstopach. Będą idealne!

Jesienna oferta Pull& Bear H&M to kraina koloru. Róż, borowy, żółty kobaltowy, pomarańcz... Mocne kolory, to doskonałe rozwiązanie na szarobure dni. Od razu poprawią nam humor. Poza tym są twarzowe i doskonale pasują do stonowanych spodni czy spódnic, ożywiając stylizację.

