Blezer damski to klasyczna część kobiecej garderoby, od lat ciesząca się niesłabnącą popularnością wśród pań, które w modzie szukają przede wszystkim praktycznych rozwiązań. Pasuje w zasadzie do wszystkiego. Z powodzeniem zastąpią płaszcz, kurtkę, żakiet czy sportową bluzę.

Bonprix ma w ofercie ubrania dla każdego. Zobaczcie ich najnowsze propozycje!

Modne swetry Bonprix

W ofercie katalogu Bonprix znajdziemy swetry rozpinane, blezery oraz kardigany w wielu kolorach i wzorach. Cienkie, gładkie lub z dekoracyjnym splotem. Mogą mieć kaptur, kieszenie, oryginalnie zapięcie czy pasek podkreślający talię. Łatwo dobrać je do każdej stylizacji.

Ciepłe i wygodne dzianinowe blezery z motywem sportowym czy z modnymi frędzlami na pewno przypadną do gustu każdej stylowej kobiecie. Wybierz swój fason, który idealnie zgra się z zawartością twojej szafy. Dzięki niemu skomponujesz harmonijny i estetyczny look na każdą okazję! Nam przypadły do gustu asymetryczne swetry, które zatuszują szerokie biodra.

Długie swetry rozpinane z pewnością sprawdzą się w chłodniejsze dni, gdy zestawi się je z krótkimi bluzkami i spodniami lub spódnicami. Doskonale pasują również do prostych, dopasowanych sukienek. Rozkloszowane sukienki lepiej wyglądają z krótkimi kardiganami. Takie swetry można nosić na wiele sposobów – warstwowo lub jako szykowne żakiety z dzianiny. Wybierz żywe kolory lub delikatne neutralne odcienie. Skuś się na kardigany bawełniane damskie.

