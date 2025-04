To świetny przykład na to, że klasyka zawsze się sprawdza. Uwielbiamy modowe nowinki, lecz zawsze skłaniamy się w stronę ponadczasowych fasonów i kolorów. Nasze najnowsze odkrycie to sweter z H&M, który bije rekordy popularności na Instagramie. Jak wygląda?

Sweter z wyprzedaż w H&M podbija sieć

W mediach społecznościowych na topie jest biały sweter z tradycyjnym ponadczasowym splotem. To model z reglanowanymi rękawami, ozdobnymi pomponami oraz szerokimi ściągaczami wokół szyi, rękawów i u dołu.

Domieszka wełny w składzie sprawia, ze sweter jest bardzo ciepły i idealnie nadaje się na zimę.

Biały sweter to rzecz, którą każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Powód? Jest uniwersalny, pasuje do każdego typu urody i każdej sylwetki. Idealnie wpisuje się w ideę szafy kapsułowej, która składa się z ponadczasowych, stonowanych ubrań i dodatków, które można dowolnie ze sobą miksować. Taki sweter będzie doskonale pasował do jeansów, cygaretek, ołówkowej lub plisowanej spódnicy, a także jako narzutka na sukienkę w stylu boho.

Internautki wręcz oszalały na punkcie hitowego sweterka z H&M. Zaryzykujemy stwierdzenie, że jest to jedna z najmodniejszych rzeczy tej zimy. Zadecydowały o tym uniwersalność tego modelu, a także - obecnie niska cena. Nowy hit Instagrama pochodzi z oferty wyprzedażowej. Wcześniej trzeba było za niego zapłacić 199,99 zł. Aktualnie kosztuje tylko 119,90 zł.

Mamy również dobrą wiadomość dla kobiet, które nie lubią zakupów na jeden sezon. Biel to barwa, która znalazła się wśród modnych kolorów na wiosnę i lato 2020. Oznacza to, że sweterek sprawdzi się również w czasie nadchodzącej wiosny.

