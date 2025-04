W Zarze co sezon można znaleźć bogatą ofertę sukienek. Hiszpańska sieciówka oferuje zarówno najnowsze trendy, jak i ponadczasową klasykę. W sklepach z logo tej marki można szukać modeli, które sprawdzą się na wiele okazji: do pracy, na imprezę lub na co dzień. Co projektanci przygotowali na wiosnę i lato 2019?

Modne sukienki z Zary - hity sezonu!

W tym sezonie panuje szeroki wybór. W sklepach można znaleźć sukienki eleganckie, w stylu boho i glamour. Każda kobieta jest w stanie znaleźć swój ideał. Wszystko zależy od okazji, rodzaju sylwetki i typu urody. Jedną z najbardziej wielbicielek znanych ubrań z Zary jest brytyjska księżna Kate. Niebieska sukienka z haftem, którą miała na sobie, stała się hitem!

Nie wiesz jaką długość wybrać? Mini sprawdzi się na randkę, maxi - na koncert lub letni festiwal. Midi to uniwersalna długość, która jest odpowiednia na każdą okazję, pasuje do nawet najbardziej restrykcyjnego biurowego dress codu. Modeluje talię, maskuje szerokie uda, zakrywa niezbyt ładne kolana i podkreśla kobiece kształty. Ten krój będzie modny dłużej niż przez jeden sezon.

Wśród najnowszych propozycji marki Zara znajdziecie mnóstwo efektownych propozycji. Popularna hiszpańska sieciówka zadbała, aby były one zgodne z tym, co obecnie jest na topie. Nie brakuje sukienek:

Najciekawsze modele z najnowszej kolekcji Zary znajdziesz na następnych stronach galerii!

