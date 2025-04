Odpowiednio dobra sukienka to najlepszy przyjaciel każdej kobiety - potrafi zatuszować niedoskonałości i uwydatnić atuty sylwetki. Jeżeli szukacie idealnego modelu na świąteczne i sylwestrowe imprezy to koniecznie zajrzyjcie do Zalando.

Specjalnie dla was wybrałyśmy 7 najładniejszych modeli na te wyjątkowe okazje.

1. Sukienki w kwiaty

Kwiaty to zdecydowanie najpopularniejszy i najbardziej lubiany wzorów. Kojarzy się głównie z sezonem wiosna-lato, ale tym razem światowe domy mody i popularne sieciówki lansują florystyczne akcenty również na okres jesienno-zimowy.

fot: 1. Czarna sukienka w kwiaty YAS, cena, ok. 299 zł; 2. Sukienka w kwiaty Dorothy Perkins, cena, ok. 149 zł; 3. Granatowa sukienka w kwiaty French Connection, cena, ok. 669 zł

2. Ognista czerwień

To jeden z podstawowych kolorów, który symbolizuje ogień, krew, rządzę, wielką odwagę. Zazwyczaj jest kojarzony z miłością, płodnością i seksualnością. Ma również duży wpływ na ludzką psychikę, dlatego jest bardzo często wykorzystywany w reklamach i kampaniach marketingowych. Pewnie nie zaskoczy was, że osoby wybierające czerwone ubrania są postrzegane jako ambitne, bezpośrednie, ekstrawaganckie i odważne. A do tego czerwień działa na mężczyzn jak magnes.

fot: 1. Dzianinowa sukienka mint&berry, cena, ok. 249 zł; 2. Asymetryczna sukienka midi Missguided, cena, ok. 129 zł; 3. Czerwona sukienka Chi Chi London Tall, cena, ok. 379 zł

3. Kopertowa sukienka do zadań specjalnych

Cechą charakterystyczną kopertowej sukienki jest dekolt w kształcie litery „V” i poły wiązane ozdobną szarfą lub sznureczkiem. Ten model ładnie eksponuje piękny dekolt, optycznie wyszczupla sylwetkę (zatuszuje masywne uda oraz szerokie biodra) i „wyczaruje” talię osy.

fot: 1. Granatowa sukienka Moss Copenhagen, cena, ok. 229 zł; 2. Czerwona sukienka Dorothy Perkins, cena, ok. 149 zł; 3. Kopertowa sukienka w kolorze nude Closet, cena, ok. 329 zł

4. Seksowne koronki

Koronkowe sukienki są kojarzone z karnawałem i sylwestrowymi imprezami, ale ten model sprawdzi się przez cały rok. Niezależnie od koloru sukienka z koronki może nadać się na każdą okazję.

A wbrew pozorom to bardzo łatwy w stylizacji element garderoby. Sukienkę w tym stylu możecie łączyć z ramoneską i wysokimi kozakami na obcasie. Jeżeli chcecie stworzyć elegancka stylizację to wystarczy założyć klasyczne szpilki, a zestaw uzupełnić kopertówką.

fot. 1. Koronkowa sukienka z długimi rękawami Tiger of Sweden, cena, ok. 1049 zł; 2. Koronkowa sukienka Love Triangle, cena, ok. 229 zł; 3. Koronkowa sukienka z długimi rękawami True Decadence, cena, ok. 399 zł

5. „Mała czarna”

Czarna sukienka zyskała popularność w latach 20. XX wieku przez Coco Chanel. Teraz to klasyk, który powinna mieć w szafie każda elegancka kobieta. Wystarczy, że zmienicie dodatki a kreacja nabierze zupełnie nowego charakteru.

fot: 1. Czarna sukienka Swing, cena, ok. 519 zł; 2. Czarna sukienki midi WAL G, cena, ok. 199 zł; 3. Czarna sukienka z baskinką WAL G., cena, ok. 189 zł

6. Kochamy błysk

Cekinowe sukienki są obecnie bardzo modne i nie trzeba wielkiej okazji, aby założyć mini czy midi zdobioną połyskującymi paciorkami. Pamiętajcie jednak, że blask i specyficzna faktura materiału optycznie dodaje kilogramów. Sukienki wyszywane w całości cekinami są zarezerwowane jedynie dla szczupłych kobiet. Pulchniejsze dziewczyny powinny zdecydować się na mniejsze akcenty - lśniące aplikacje lub lamówki.

fot: 1. Cekinowa sukienka mini New Look, cena, ok. 209 zł; 2. Cekinowa sukienka Dorothy Perkins, cena, ok. 229 zł; 3. Cekinowa sukienka WAL G., cena, ok. 309 zł

7. Modele z rozkloszowanym dołem

Rozkloszowane sukienki to zbawienie dla wielu kobiet. Ukryją szerokie biodra i grube uda, a do tego wysmuklą talię. Dzięki temu jednemu ciuchowi będziecie miały wymarzoną figurę klepsydry.

fot: 1. Fioletowa sukienka w grochy Wallis, cena, ok. 219 zł; 2. Granatowa sukienka z rozkloszowanym dołem Tommy Hilfiger, cena, ok. 849 zł; 3. Rozkloszowana sukienka mint&berry, cena, ok. 339 zł

