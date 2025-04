Uwielbiamy modowe nowiki, ale nie lubimy wydawać dużo na nowe ubrania. Dlatego specjalnie dla was codziennie tropimy okazje, dzięki którym można wyglądać stylowo za grosze. Przeglądamy promocje, obniżki i wyprzedaże. W ofercie Zary znalazłyśmy modne sukienki, które idealnie sprawdzą się w nadchodzącym sezonie. Każdy model kosztuje zaledwie 29,90 zł. Warto się pospieszyć, te perełki znikają z półek w okamgnieniu!

Sukienka w panterkę

Zwierzęce wzory to trend, który szybko nas nie opuści. Jest hitem sezonu jesienno-zimowego, lecz wiosną i latem wciąż z nami pozostanie. Najgorętszym z zwierzęcych wzorów jest oczywiście hitowa panterka (zobacz: Modne wzory na sezon wiosna-lato 2020). Na wyprzedaży w Zarze znalazłyśmy minisukienkę w ten stylowy deseń. Wcześniejsza cena sukienki to 109,00 zł.

Sukienka z bufiastymi rękawami

Nie masz jeszcze nic z bufiastymi rękawami? To błąd! To jeden z najmodniejszych krojów, w który zdecydowanie warto zainwestować na nowy sezon. W Zarze kupisz czerwoną sukienkę, która idealnie wpisuje się w ten trend. Noś ją do sneakersów i jeansowej kurtki. Do tego modny plecak w miejskim stylu. Wcześniejsza cena sukienki to 79,90 zł.

Sukienka w kwiaty

Kwiatowe desenie są kobiece, romantyczny i bardzo stylowe. Doskonale pasują do zwiewnych sukienek, najlepiej z delikatną nutką retro. Dokładnie taki jest model z wyprzedaży w Zarze. Krój z dekoltem w serek, marszczeniami na rękawach, dopasowaną talią i zmysłowymi rozcięciami będzie pasował na każdą sylwetkę. Wcześniejsza cena sukienki to 89,90 zł.

