Sukienki z Zary cieszą się ogromną popularnością. Nowy sezon to start nowej kolekcji, w której nie brakuje modnych modeli: w kwiaty, koszulowych, w groszki oraz mini. Internetowe infulencerki już wybrały 4, na które warto zwrócić uwagę w czasie nadchodzących miesięcy.

Te sukienki będą bestsellerami! Idealnie wpisują się w trendy na sezon jesienno-zimowy 2019/2020.

W kwiaty

Modna na kwieciste desenie nie kończy się wraz z końcem lata. Jesienią wciąż będą modne. Kwiecista kiecka o długości midi doskonale nadaje się do pracy. Będzie pasować do zamszowych botków i ramoneski. Idealna dla wielbicielek stylu boho, który nadal jest na topie.

Cena:199,00 zł

W grochy

Grochy to najbardziej kobiecy z deseni. Jest elegancki, nadaje się na oficjalne okazje, a przy tym dodaje wdzięku. Sukienka w ten wzór będzie odpowiednia na uroczystość rodzinną. Noś ją z czółenkami na słupku i torebką do ręki.

Cena: 199,00 zł

Koszulowa

Ma kołnierzyk, zapięcie na guziki i podkreślające talię wiązanie. Uroku dodaje dziewczęcy odcień niebieskiego oraz nieregularny wzór. Będzie idealnie wyglądała ze szpilkami i torebką typu kopertówka, lecz może mieć również bardziej casualowe wydanie: ze sneakersami i jeansową kurtką.

Cena: 199,00 zł

Mini z falbankami

W sezonie jesienno-zimowym modne będą wyraźnie zaznaczone ramiona. Sukienka z bufkami i falbankami doskonale wpisuje się w ten trend. Do tego kwiecisty deseń i modna długość. Ta sukienka to must have! Co więcej, obecnie jest dostępna w obniżonej cenie.

Cena 89,90 zł (wcześniej 199,00 zł)

