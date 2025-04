Letnie sukienki w stylu rustykalnym to obowiązkowy element garderoby tego lata! Wśród najmodniejszych trendów, ten zdecydowanie wybija się na podium. Modele, które skradły nasze serca uszyte są z naturalnych materiałów: lnu, wiskozy czy bawełny.

Modne sukienki z guzikami na lato 2019

Jeszcze do niedawna guziki miały raczej funkcję praktyczną. Co za tym idzie, raczej były chowane niż eksponowane. Obecnie stały się ozdobnym dodatkiem, który idealnie pasuje do letnich sukienek.

Tego typu modele doskonale pasują na ciepłe miesiące roku. Kojarzą się z wakacjami na prowansalskiej wsi. Świetnie komponują się ze słomkowymi kapeluszami, espadrylami, koszykami i biżuterią z muszelkami.

Sukienka w pionowe paski z H&M to przebój lata 2019

Jakie modele są najmodniejsze? Bestsellerem są białe sukienki na ramiączkach. Pojawiły się już zeszłego lata, szybko uzyskując status bestsellerów. W tym roku wciąż są modne, lecz mają konkurencję.

Na topie są również inne kolory: biel, pionowe paski, florystyczne desenie, a także khaki i czerń. Najbardziej preferowaną długością jest midi, lecz w sieciówkach nie brakuje również wersji mini i maxi.

Na następnych stronach znajdziesz wybrane przez nas sukienki z guzikami!

