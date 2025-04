Tego lata nieśmiertelne kwiaty i paski ustępują miejsca zupełnie innemu modnemu wzorowi - grochom i kropkom w każdym wydaniu. Instagramerki zakochały się zwłaszcza w sukienkach pochodzących z kolekcji H&M. W ofercie internetowej sklepu znalazłyśmy idealny model, który teraz znajduje się na wyprzedaży. To must have w szafie każdej modnej kobiety!

Sukienki w grochy z H&M podbijają Instagram

Ta sukienka z H&M ma dosyć spore białe groszki regularnie rozmieszczone na czarnym tle. Modna długość midi i zebranie w pasie sprawiają, że to wyjątkowo kobiecy fason. Uroku dodaje mu też dekolt w serek. Nie tylko pięknie wyeksponuje biżuterię, ale też optycznie wyszczupli ramiona oraz szyję.

fot. Materiały prasowe

Sukienka w grochy z H&M ma też wyjątkowo przyjemną cenę. Regularnie kosztuje 99,90 zł, ale na trwającej obecnie wyprzedaży zapłacisz za nią zaledwie 59,90 zł. Radzimy się jednak spieszyć - jest dostępna w rozmiarach 32-50, ale w większości z nich zostało już tylko kilka sztuk.

Jak nosić sukienkę w grochy z stylu Instagramerek?

Jeśli szukasz pomysłu na stylizowania sukienki w grochy z H&M i nie tylko, zajrzyj na profile fashionistek na Instagramie. Tam zawsze znajdziesz setki inspiracji, które będą wyjątkowo stylowe, a jednocześnie na tyle proste, że nie będziesz musiała wydawać setek złotych na jeden outfit.

Doskonałą propozycją będzie połączenie jej z kultową ramoneską - załóż ją lub po prostu zarzuć na ramiona. Aby złagodzić nieco ten look, zestaw go z klasycznymi sneakersami w białym kolorze. Aby zaś nie był taki monotonny, przełam go torebką w kontrastującym kolorze. Czerwień zawsze jest w cenie - także na ustach!

