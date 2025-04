Sukienka na jesień? Dlaczego nie! Doskonale wygląda noszona do kryjących rajstop i kozaków. Możesz narzucić na nią ciepły kardigan albo modny wełniany lub welurowy żakiet. Oto przegląd najmodniejszych sukienek z najnowszej kolekcji Stradivariusa.

Wybrałyśmy 10 hitów z jesiennej kolekcji Stradivariusa. Co wpadło nam w oko?

Jesienne sukienki ze Stradivariusa

Nie sposób nie zauważyć tego trendu. Modę zawojowały długie sukienki szmizjerki, najczęściej z motywem florystycznym lub w kratę (albo z jednym i z drugim – jak kraciasta sukienka z kwiatowym haftem przy dekolcie). Przypominają one długie koszule lub eleganckie szlafroki. Nosi się je do cięższych butów i grubych rajstop. To doskonały fason dla niewysokich kobiet, bowiem optycznie dodaje kilka centymetrów wzrostu. Dobrze w nich będą wyglądać również puszyste kobiety – rozpięte guziki sukienki utworzą wydłużający szyję dekolt V, a pionowe zapięcie i rozcięcie u dołu wysmukla sylwetkę.

Równie popularne są krótkie oversizowe sukienki. Prócz prostego fasonu wyróżnia je mocny kolor, zdobiony dekolt lub dekoracyjne rękawy. Tego typu sukienki będą idealne dla kobiet o pełnej talii, szerszych biodrach lub wypukłym brzuszku. Wyeksponują również ładne nogi. Naszą uwagę przykuła szczególnie miodowa sukienka z falbanami przy rękawach.

W kolekcji nie zabrakło też sukienek o kształcie trapezu. Lekko kloszujące się od linii biustu lub talii wyglądają bardzo dziewczęco i ujmują lat. Trapezowy kształt maskuje pełne biodra i modeluje talię. Nam spodobała się szczególnie sukienka w kratę z lampasami po bokach, które nadają jej nowoczesnego charakteru.

