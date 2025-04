Wydaje się, że moda na paski nigdy nie minie. Pasiaste szaleństwo to główny trend wiosenno-letniego sezonu! Odmładzają, dodają wdzięku i charakteru i doskonale prezentują się zarówno w zestawieniach codziennych, jak i eleganckich.

Dodatkowo nie znają wieku i są odpowiednie zarówno dla młodych dziewczyn, jaki i starszych pań. Zaproś je do swojej szafy, a z pewnością oczarujesz wszystkich wyjątkowymi stylizacjami.

Marynarskie desenie

Choć występują w różnych wariacjach kolorystycznych, ciągle najpopularniejsze są granatowo-białe lub czarno-białe, przywołujące marynarskie klimaty. Kojarzą się z morzem, i przygodą. I co ważne, wcale nie wychodzą z mody. To klasyką, którą co roku znajdziesz w każdej kolekcji.

Nieprzerwanie od lat nosi się, np. marynarski T-shirt. Wypatrzyła go w porcie w Biarritz u rybaków Coco Chanel i uczyniła z nieg wakacyjny strój. Jeśli jeszcze go nie masz, musisz go obowiązkowo kupić i nosić z jeansami, dresową bluzą czy klasyczną marynarką.

Przy okazji nie zapomnij, że styl marynarski kocha żywe akcenty kolorystycznie. Śmiało więc zestawiaj go z energetyczną czerwienią.

Modne paski w Reserved

Pasiaste ubrania w tym sezonie często było widać na wybiegach i stały się obowiązkowym deseniem w szafie każdej fashionistki – łączone z gładkimi tkaninami lub też w wersji od stóp do głów.

Pionowe, poziome lub ukośne. Wszystkie je znajdziesz najnowszej kolekcji Reserved. W dodatku w różnych wariacjach kolorystycznych. Pojawiają się niemal wszędzie – na butach, bluzkach, sukienkach czy torebkach – i w różnych wersjach, od drobnych prążków po szerokie pasy.

Choć nie brakuje marynarskiej klasyk, którą kochamy. To do gustu szczególnie przypadły nam sukienki koszulowe. Możesz je nosić na różne sposoby i tak, jak lubisz: solo jako sukienkę lub ze spodniami jako tunikę, z paskiem lub bez, zapiętą pod szyję lub całkiem rozpiętą.

Pamiętaj! Poziome paski poszerzą sylwetkę, zaś pionowe wysmuklą - wybierz te, które najlepiej podkreślą twoje mocne strony.

