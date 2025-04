Zwykła sukienka może być najważniejszym elementem wielu jesiennych stylizacji. Jakie fasony są teraz modne? Specjalnie dla was wybrałyśmy najciekawsze modele z nowej kolekcji Pull&Bear.

Jesienne sukienki z Pull&Bear

Wśród propozycji tej marki przede wszystkim znajdziemy proste modele, które idealnie nadają się do noszenia na co dzień. Są wygodne i praktyczne, a przy okazji kobiece. Uszyte najczęściej z dzianiny. Mają stonowane kolory. Najpopularniejsze są trapezowe sukienki, tak chętnie noszone przez kobiety, zwłaszcza te o krągłych kształtach. Potrafią co nieco ukryć.

Sukienki typu tuba to kolejny hit. Pięknie podkreślają kobiece kształty. Możecie je nosić solo lub z luźnym swetrem, bluzą, marynarką czy ramoneską. Tej jesieni obowiązkowo postaw na model z golfem.

Sukienki z falbanami są modne od kilku sezonów. Ten modny detal występuję w różnych wariantach. Najczęściej zdobi rękawy. Na wpadł w oko grafitowy model z ozdobnym haftem przy dekolcie. Świetnie będzie się prezentować w z grubymi rajstopami i zamszowymi kozakami.

W tej kolekcji znajdziemy równie modne sukienki typu oversize, które skryją nadmiar kilogramów. A co myślicie o szarej sukience z futrem? Fasonem przypomina bluzę sportową, jest tylko nieco dłuższa. Sprawdzi się również w roli tuniki do wąskich spodni. A wstawki ze sztucznego futra na rękawach czynią ją bardziej oryginalną.

