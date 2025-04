Paryżanki od lat słyną ze swojego wyczucia stylu i zamiłowania do mody. Lubią klasykę, ale śledzą nowinki i chętnie z nich korzystają. Promod to francuska marka, która stawia na naturalność i kobiecość. Wybrałyśmy z ich najnowszej kolekcji kilka sukienek, które sprawdzą się na niezobowiązujące wyjścia: wypad do kina, plotki z przyjaciółkami czy domówka.

Imprezowe sukienki z Promod

Lubisz czuć się w strojach wygodnie, jak np. … w dresie?. Dlaczego więc nie wybrać sobie sukienki dresowej, ale w bardziej odświętnym wydaniu? W Promod znalazłyśmy oryginalną, szarą, z naszywanymi koralikami i perełkami (przypominają nieco muszki). Równie komfortowa będzie z pewnością sukienka w odcieniu wrzosu – ma ładnie wykończone falbankami rękawki .

A może koronka? Ale niezobowiązująca – jedynie na bokach rękawów prościutkiej sukienki. Jesteś fanką koloru? Zerknij na sukienkę Promod w najmodniejszym odcieniu słonecznej żółci – ma pięknie zaznaczoną talię i oryginalne rękawy.

Chciałabyś zadziwić koleżanki smuklejszą figurą? Czas na dłuższą portfelową sukienkę w wyraziste pionowe pasy. Na bank wydasz się w niej co najmniej o rozmiar szczuplejsza :).

W ofercie wygodnych niegniotących się sukienek warto zwrócić uwagę na sukienkę ze sztucznej skóry. Możesz nosić ją też jako szmizjerka – na bluzkę, np. z szyfonowymi rękawami.

Jeśli lubisz styl sportowej elegancji, powinna spodobać ci się również bawełniana sukienka z paskiem w talii, która ma elegancki lśniącą aplikację koło dekoltu.

Wszystkie proponowane przez nas sukienki znajdziesz, oczywiście, w naszej galerii :)





