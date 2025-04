Elegancka, do pracy, a może na randkę - jakiej sukienki szukasz? W tym sezonie wybór jest ogromny. Bardzo modne są zarówno klasyczne modele np. o długości midi z rozkloszowanym dołem. Mnóstwo ciekawych propozycji można znaleźć w popularnej sieciówce Orsay. Zobacz przegląd!

Reklama

Najmodniejsze sukienki Orsay - wiosna-lato 2019

Sezon wiosenno-letni to idealny czas, by uzupełnić garderobę. W cieplejszym okresie roku chętnie sięgamy po sukienki. Na czasie są różnego rodzaju wzory.

Wśród nich prym wiodą kwiatowe desenie. Mogą to być zarówno delikatne nadruki typu „łączka”, jaki jak i wyraziste printy z kwiatami, owocami czy motywami tropikalnymi. To idealny wybór na lato!

W tym sezonie równie pożądane są grochy. Ten wzór w stylu retro można nosić na wiele okazji. Pasuje do biura, sprawdzi się na rodzinnej uroczystości oraz w czasie letniego garden party.

Wolisz coś bardziej drapieżnego? Nie ma problemu! W sklepach Orsay znajdziesz hitowe w tym sezonie zwierzęce wzory. To absolutny must have!

Jednak to nie wszystko! Fasonem, na który warto zwrócić uwagę, są sukienki koszulowe. Wyglądają jak dłuższa wersja koszuli, zwykle mają pasek, podkreślający talię. Są szalenie stylowe, a jednocześnie bardzo praktyczne i uniwersalne. Równie dobrze łączą się z seksownymi szpilkami, jak i wygodnymi tenisówkami.

Wybrane przez nas propozycje znajdziesz na następnych stronach galerii! P.S. Zwróć uwagę na modele z koronki.

Reklama

Przeczytaj:

Sukienki z Zary - oto potencjalne bestsellery sezonu!

Sukienki Mohito - 12 hitów na nowy sezon