Zbliżająca się wiosna to idealna pora, by sprawić sobie nową sukienkę. W sklepach pojawiły się już wiosenne kolekcje, w których nie brakuje modnych modeli sukienek. Zastanawiasz się, co kupić na sezon wiosna/lato 2019? Podpowiadamy, na jakie fasony, wzory i kolory warto postawić!

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

Najmodniejsze sukienki na wiosnę 2019

Sukienka na wiosnę to obowiązkowy element w szafie każdej eleganckiej kobiety. Kiedy za oknami robi się cieplej, chętnie zamieniamy spodnie na zwiewne sukienki. Nosimy je zarówno do pracy, na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia.

Wiosna to czas rozkwitu przyrody, więc nic dziwnego, że projektanci odzieży zadbali, by w sklepach pojawiły się sukienki w kwiaty. To zdecydowanie najczęściej pojawiający się wzór. Tej wiosny kwiatowe desenie zwykle są drobne i pojawiają się na ciemnym tle.

Równie modne są sukienki w groszki (czarne na białym tle to hit!). Ten niezwykle kobiecy wzór doskonale sprawdzi się na wiele okazji. Świetnie pasuje do tzw. stylu francuskiego, który jest obecnie bardzo na topie. Takie sukienki nosimy do ponadczasowych balerinek, ramonesek i... hitowych beretów!

Wolisz coś odważniejszego? Wybierz swój model spośród sukienek w zwierzęce wzory. Każda sieciówka ma je w swojej wiosennej kolekcji, a to najlepszy zwiastun tego, co będzie bestsellerem sezonu.

Wśród modnych fasonów prym wiodą koszulowe sukienki. Są nie tylko bardzo modne, ale przede wszystkim praktyczne i wygodne. Pasują do każdego typu sylwetki. Wiązanie w talii doskonale eksponuje figurę, wydobywając z niej wszystkie zalety.

