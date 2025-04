Wszystko wskazuje na to, że już 6 czerwca sezon ślubny odżyje na nowo. Jeśli więc jeszcze nie masz sukienki na wesele w rodzinie lub wśród znajomych, to ostatni dzwonek, by taką kupić. Dobrze się składa, że wyprzedaże są obecnie w pełni, dzięki czemu możesz upolować prawdziwą perełkę w bardzo niskiej cenie.

Jaką sukienkę na wesele wybrać? Wiele osób (szczególnie tych starszych lub mocno trzymających się tradycji) uważa, że na weselach i ślubach w kreacji gości absolutnie niedozwolone są dwa kolory - biel (oraz jej odcienie), która jest zarezerwowana wyłącznie dla panny młodej oraz czerń, która kojarzy się z żałobą i zgodnie z przesądami może zwiastować rozpad świeżo upieczonego małżeństwa.

Od zakazu czerni na weselach powoli się odchodzi - w końcu to wyjątkowo elegancki kolor. Jeśli jednak lubisz ciemne barwy, ale nie chcesz narazić się wściekłym spojrzeniom babć i ciotek, wybierz granat, ciemną zieleń lub bordowy.

Plisowana sukienka z łączonych tkanin z Reserved, cena 79 zł

Khaki nie jest oczywistym wyborem na wesele, ale gwarantujemy, że warto dać mu szansę - szczególnie jeśli lubisz stonowane kolory, a w pudrowych i pastelowych, chociaż są piękne i niezastąpione na weselach, czujesz się jak landrynka. Sukienka na wesele z Reserved ma plisowany dół i gładką górę o wykończeniu przypominającym aksamit.

Na pierwszy rzut oka sukienka wygląda bardzo niepozornie, ale wbrew pozorom to jej ogromna zaleta. Wiele sukienek na wesele jest na tylko ozdobnych, że w połączeniu z biżuterią (aż zbyt często noszoną na takie okazje w nadmiarze) zaczynają wyglądać jak dekoracje choinkowe. Z tym modelem nie będziesz mieć tego problemu. Będzie idealnym tłem zarówno dla srebra, jak i złota.

Sukienka z Reserved jest dostępna w rozmiarach od XS do XL. Została przeceniona ze 119 zł za 79,99 zł.

Sukienka z tiulu z dekoltem halter z H&M, cena 149 zł

Jeśli wolisz bardziej tradycyjne sukienki na wesele, ten tiulowy koktajlowy model z H&M z pewnością przypadnie ci do gustu. Ma piękny kolor pudrowego różu i bluzkę obszytą delikatnymi koralikami w tym samym odcieniu. Jeśli wolisz chłodniejsze kolory sukienek, możesz kupić ją także w wersji baby blue.

Wiele kobiet unika sukienek o tym kroju, ponieważ mają błędne przeświadczenie, że potrzeba do nich figury modelki. Nic bardziej mylnego! Jej odcięcie w talii sprawia, że wydaje się o wiele szczuplejsza. Długość lekko przed kolano i rozkloszowany krój spódnicy sprawiają zaś, że nogi stają się wizualnie smuklejsze.

Sukienkę możesz kupić w rozmiarach od 32 do 46. W sklepie internetowym H&M jest teraz przeceniona z 279,99 zł na 149,99 zł.

Szmaragdowa sukienka z delikatnymi plisami z Zary, cena 89,99 zł

Szukasz idealnej równowagi między typową sukienką weselną o ponadczasowym krojem, który założysz na każdą okazję? Ta sukienka z Zary z pewnością przypadnie ci do gustu. Ma piękny szmaragdowy kolor, w którym my zakochałyśmy się od pierwszego wejrzenia. Oprócz tego ma zakładkowy dekolt i modne falbanki, a jej materiał jest drobno plisowany.

Sukienka z Zary ma świetny, lekko rozkloszowany krój midi, który doskonale prezentuje się na każdym typie sylwetki. Wbrew pozorom jej kolor wcale nie stoi na przeszkodzie, by w prosty sposób ją stylizować. Będą do niej pasować zarówno beżowe, jak i czarne czy brązowe dodatki.

Sukienka została przeceniona ze 199 zł na 89,90 zł. Możesz kupić ją w rozmiarach od XS do XL.

