Zbliżają się walentynki! Święto zakochanych to czas, który sprzyja romantycznym randkom, kolacjom przy świecach oraz... seksowym stylizacjom. Na wieczór z ukochanym najlepsza będzie kobieca sukienka. W sklepach są już dostępne nowe kolekcje wiosenne. Wybrałyśmy z nich 15 modeli, które idealnie sprawdzą się w na rendez-vous.

Najmodniejsze sukienki na walentynki 2019

Kiedy myślimy o walentynkowych stylizacjach, na myśl przychodzą nam czerwone sukienki. Ognista czerwień to kolor, który nieodłącznie kojarzy się z płomiennym uczuciem. Trudno o lepszy wybór na wieczór we dwoje! Jeśli szukasz czegoś mniej oczywistego, postaw na róż. W sezonie wiosennym będzie modny we wszystkich odcieniach.

Dobrym wyborem na randkę są sukienki z koronki. Subtelne, zmysłowe i niezwykle kobiece, a do tego... ponoć mężczyźni je uwielbiają. Wolisz coś bliższego najnowszym trendom? Nie ma problemu!

Proponujemy groszki lub zwierzęce printy. Oba desenie nadal są na czasie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Groszki pokochają romantyczki, zwierzęce nadruki - kobiety z pazurem.

Nadal nie znalazłaś nic dla siebie? Nie szkodzi! Na wieczorne wyjście z partnerem świetna będzie klasyczna mała czarna. Zadbaj jedynie o to, by miała choć jeden seksowny akcent np. rozcięcie.

Na następnych stronach znajdziesz nasze propozycje sukienek na walentynkową randkę!

