Kreacja na sylwestrowy bal, eleganckie przyjęcie czy chociażby domówkę w gronie znajomych, musi robić wrażenie! Zgodnie z tradycją, to w jaki sposób wejdziemy w nowy rok ma być zapowiedzią tego, co nas czeka w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.

W ten wyjątkowy wieczór wszyscy życzymy sobie szczęścia, powodzenia i dostatku. Nic dziwnego, że wiele kobiet uznaje stylizację sylwestrową za swoistą wróżbę na to, jaki będzie nowy rok. Nie będzie bogaty, piękny i... bardzo stylowy! Sprawdź, jakie sukienki na Sylwestra są obecnie na topie.

Modne sukienki na 2019 rok! Jaki model i fason wybrać?

Modne sukienki na Sylwestra 2018/2019

Impreza sylwestrowa to dla wielu pań jedyny moment w roku, w czasie którego mogą zaszaleć ze stylizacją. Sylwestrowy styl dopuszcza wszystko: cekiny, błyszczące aplikacje, koronki, brokat, zwierzęce wzory, długości mini i maksi etc.

Wybierając kreację na ten wyjątkowy wieczór, można pozwolić sobie na spełnienie swoich najskrytszych modowych marzeń. Ale uwaga! Modowe szaleństwo może zakończyć się stylową katastrofą. Warto zachować umiar i poznać obowiązujące trendy sylwestrowe.

Sukienki sylwestrowe - długie, z cekinami, koronkowe. Jaką kupić, by zabłysnąć?

Nieodłącznym elementem, który pojawia się modzie sylwestrowej są cekiny. Doskonale pasują na wieczór, pięknie mienią w się w wieczornych światłach, a do tego sprawiają, że każda kobieta wygląda w nich jak gwiazda. Nic dziwnego, że cekinowe sukienki cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

A jak cekiny, to oczywiście również metaliczne kolory! Srebro, złoto i miedź - te błyszczące barwy wracają co sezon. Metaliczne sukienki to ponadczasowy hit, który w sylwestrową noc sprawdza się rewelacyjnie.

Równie chętnie wybierane są sukienki z koronki. Najbardziej preferowane kolory to: czerń, czerwień i boro. Podpowiadamy, że koronkowa mała czarna to inwestycja, która z pewnością sprawdzi się nie tylko w czasie sylwestrowych zabaw.

Nam podobają się również sukienki marynarkowe. Przypominają męskie marynarki, lecz są dopasowane do kobiecej figury. Ponętnie odsłaniają nogi, podkreślają talię i... prezentują się bardzo seksownie w połączeniu ze szpilkami.

