Do sezonu studniówkowego zostało jeszcze trochę czasu, ale przygotowania do tej wyjątkowej imprezy zaczynają się dużo wcześniej. Przecież każda z was chce wyglądać i czuć się pięknie.

Właśnie dlatego stworzyłyśmy zestawienie najładniejszych (oczywiście naszym zdaniem) koktajlowych i wieczorowych sukienek, które będą idealne na tę okazję. Wszystkie wybrane przez nas modele znajdziecie w sklepie internetowym Zalando.

Sukienki na studniówkę 2018

Na tan wyjątkowy wieczór najlepiej wybrać bezpieczną i sprawdzoną opcję. Najlepiej wypadnie oczywiście elegancka czerń, ponadczasowy granat i szarości. Jeżeli chcecie zaszaleń to możecie zdecydować się na ognistą czerwień.

A jaka długość będzie najlepsza? My proponujemy midi lub maksi. Sukienka do ziemi sprawi, że stylizacja będzie wyglądała wyjątkowo, a midi to bezpieczne wyjście dla dziewczyn, które chcą wyglądać elegancko i z klasą. Natomiast mini radzimy zarezerwować na inne - mniej formalne - imprezy.

Wszystkie miłośniczki niestandardowych rozwiązań pewnie pokochają sukienki wykonane z bardzo modnego aksamitu. Obecnie ten materiał kojarzy się głównie ze sportowymi ubraniami, a to przecież bardzo elegancka tkanina, która kiedyś był zarezerwowany jedynie dla kobiet z wyższych sfer.

