Sukienki na studniówkę 2017

Chociaż sezon studniówkowy przed nami, na pewno wiele z was już szykuje się na ten dzień. Przecież to pierwsza taka noc, kiedy możemy poczuć się jak prawdziwe księżniczki. Możemy olśnić i wyglądać jak gwiazdy. Zatem właśnie dlatego wyszukałyśmy 16 pięknych naszym zdaniem sukienek, które świetnie sprawdzą się na tę okazję.

Jak ubrać się na tegoroczną studniówkę?

Mimo, ze trendy zmieniają się z roku na rok, to i tak czerń wciąż będzie najbezpieczniejszym wyborem. Podobnie jak długość maxi. Sukienka do ziemi nie tylko nada wyjątkowości naszej stylizacji, ale to również noc kiedy nareszcie możemy założyć długą kreację. I nie mówię tu o letnich, zwiewnych sukienkach, a wieczorowej sukni rodem z Hollywood.

Od lewej: granatowa sukienka Top Secret, ok. 69 zł (promocja), różowa suknia Zac by Zac Posen, ok. 6500 zł, czarno-biała kreacja Mascara, ok. 1258 zł /Zalando.pl, krótka sukienka z transparentnym trenem WeLG, ok. 95 zł /Zalando.pl - kolaż Polki.pl

Dla miłośniczek niestandardowych rozwiązań polecamy krótkie sukienki lub te w odważnych kolorach, jak róż, czy srebro. Na studniówkach 2017 na pewno nie zabraknie również aksamitu. Ten wyrafinowany materiał, który wrócił w łaski jakiś czas temu sprawdzi się podczas tej imprezy doskonale.

W naszej galerii oprócz propozycji ze znanych sieciówek, znajdziecie również wymyślne propozycje ze sklepów internetowych i polskich marek. Zatem do dzieła! Mamy nadzieję, że coś was z naszych hitów zainteresuje!