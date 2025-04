Anna Lewandowska ma niepowtarzalny styl. Uwielbia ubrania i dodatki luksusowych marek, ale wcale nie znaczy, że omija szerokim łukiem popularne i tanie sieciówki. Często sięga po ubrania z Zary, Reserved i uwielbia kostiumy kąpielowe marki Calzedonia.

Reklama

Wiele fanek marzy o tym, by w swojej szafie mieć kilka sukienek w stylu trenerki fitness. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, a żeby skompletować zestaw letnich sukienek w stylu Anny Lewandowskiej wcale nie musisz wydawać małej fortuny! Znalazłyśmy zamienniki dla 3 modeli z jej szafy, które zwróciły naszą uwagę.

Mini sukienka w kwiaty od LoveShackFancy

Sukienka, którą wybrała Lewandowska pochodzi od nowojorskiej marki. Ten model jest naprawdę piękny - ma długie, zwiewne rękawy, zebranie w pasie i delikatne falbanki przy spódnicy. Niestety jego cena może zwalić z nóg. W oficjalnym sklepie za ten model przyjdzie zapłacić... prawie 1700 złotych!

Anna Lewandowska zestawiła ją z dużym słomkowym kapeluszem oraz skórzanymi klapkami o koniakowym kolorze. Znalazłyśmy 3 sukienki o podobnej stylistyce, które doskonale jednak zastąpią w tej stylizacji model drogiej marki.

fot. Materiały prasowe

Wszystkie trzy sukienki mają subtelne kwiatowe wzory na białym lub kremowym tle. Doskonale sprawdzą się nie tylko latem 2020, ale i w przyszłych sezonach - są naprawdę ponadczasowe, a do tego dzięki asymetrycznym wykończeniom dołu i zebraniu pod biustem pasują do każdej sylwetki. Co lepsze, ich ceny zaczynają się już od 89 zł!

Czarna maxi sukienka Anny Lewandowskiej

Prosta czarna maxi z dzianiny to sukienka, którą każda kobiet powinna mieć w swojej szafie. Pasuje do każdej stylizacji, a do tego jest naprawdę przewiewna. Model, który wybrała Anna Lewandowska, to klasyczny krój bez zbędnych ozdobników. Ma dekolt w literę V i grube, wygodne ramiączka.

Trenerka zestawiła ją z klasycznymi espadrylami od Chanel oraz plecionym kapeluszem o bardzo ciekawym kształcie. W tej stylizacji równie dobrze sprawdzą się wybrane przez nas modele!

fot. Materiały prasowe

Czarne maxi sukienki mają to do siebie, że maskują wszystkie niedoskonałości figury i nadadzą się także dla tych kobiet, które wolą zakrywać nogi, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z komfortu także w bardzo upalne dni. Ceny tych sukienek zaczynają się już od 89 zł i nie przekraczają 129 zł.

Kremowa sukienka z Reserved

Sukienka, którą Anna Lewandowska wybrała z kolekcji sklepu Reserved pochodzi wprawdzie z kolekcji ciążowej, ale jej uniwersalny i bardzo sprytnie zaprojektowany krój sprawia, że świetnie nada się także dla świeżo upieczonych mam - i nie tylko! Jej kimonowy fason ukrywa wszystkie mankamenty figury, a piękny beżowy kolor fenomenalnie podkreśla opaleniznę.

Lewandowska postawiła na ponadczasowy i bardzo stylowy zestaw i połączyła ją z beżowymi zamszowymi botkami. Do tego dodała bransoletki w stylu boho. To idealny look na wietrzne letnie dni! Jeśli jednak sukienka z Reserved z jakiegoś powodu ci nie odpowiada, znalazłyśmy jeszcze 2 w podobnym stylu.

fot. Materiały prasowe Reserved/Materiały prasowe Renee

Obie sukienki mają mocno rozkloszowany, luźny krój, który nie tylko maskuje odstający brzuszek czy inne niedoskonałości figury, ale przede wszystkim wspaniale wyszczupla talię i wygląda świetnie na każdym typie figury. Ich ceny zaczynają się już od 119 zł i nie przekraczają 139 zł.

Reklama

Szukasz więcej inspiracji wśród polskich gwiazd?

Agnieszka Kaczorowska postawiła na piękną musztardową sukienkę. Wiemy, gdzie kupić podobne taniej

Paulina Sykut-Jeżyna w sznurowanych espadrylach z H&M. Ile kosztują?

Sukienka z Zary Joanny Koroniewskiej to największy hit na lato. Nadal możesz ją kupić