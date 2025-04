Modne sukienki na lato sprawdzą się nawet w czasie największych upałów. Są wygodne, nie krępują ruchów, a do tego wyglądają stylowo i szalenie kobieco. W tym sezonie największą popularnością cieszą się modele w kwiaty, z drewnianymi guzikami, w paski, w groszki oraz typu hiszpanka. Można je nosić do pracy, na plażę oraz na letnie imprezy w ogrodzie.

Reklama

Postanowiłyśmy przejrzeć ofertę najpopularniejszych sieciówek i znaleźć dla ciebie najciekawsze propozycje (mini, midi i maxi) w przystępnych cenach.

Na skróty:

W tym roku kwiaty są na wszystkich elementach garderoby i nic nie zapowiada, aby to miało się zmienić. Florystyczne akcenty są bardzo silnym trendem od kilku sezonów. Powód? Kobiety kochają florystyczne printy, ponieważ pasują na wiele okazji.

Chcesz wyglądać modnie w sezonie lato 2019? Koniecznie zwróć uwagę na sukienki w kwiaty! Ten jeden element garderoby w zupełności wystarczy.

fot. Od lewej: Bonprix, cena ok. 149,99 zł; H&M, cena ok. 79,99 zł; Bonprix, cena ok. 149,99 zł

Najczęściej mają długość midi, podkreślają talię, a na środku mają (zazwyczaj drewniane) guziki. Nawiązują do stylu retro i eleganckich Francuzek. Występują w wersji na cienkich ramiączkach lub z krótkimi rękawami - ty zdecyduj, który fason bardziej do ciebie pasuje.

Mają luźny i niezobowiązujący charakter, ale są przy tym również bardzo kobiece. Te modne sukienki nawiązują do motywów marynistycznych, a zatem doskonale nadają się na urlop. Świetnie sprawdzą się podczas spacerów po nadmorskim deptaku.

fot. Od lewej: H&M, cena ok. 99,99 zł; Bonprix, cena ok. 109,00 zł; Mango, cena ok. 69,99 zł

Dekolt carmen królował już w poprzednich sezonach. W tym roku nie pojawił się na światowych wybiegach, ale my mamy wrażenie, że Polki dopiero teraz przekonały się do tego fasonu ubrań. Wybierz sukienkę z odkrytymi ramionami, gdy masz niewielki biust lub chcesz ukryć odstający brzuszek.

fot. Materiały prasowe/H&M, cena ok. 179,99 zł; Taranko, cena ok. 389,00 zł; House, cena ok. 99,99 zł

Grochy to jeden z najmodniejszych wzorów sezonu! Jest klasyczny, kobiecy i ponadczasowy. Można nosić go na co dzień, do pracy i na wieczór. Doskonale wygląda w zestawieniu z modnymi balerinkami lub sandałkami na słupku.

Najmodniejsze sukienki sezonu. Zobacz na Modago.pl sukienki letnie.

Więcej na ten temat: Sukienki w grochy w stylu retro - trend, który wraca do łask!

fot. Materiały prasowe/Od lewej: H&M, cena ok. 99,99 zł; Stradivarius, cena ok. 79,99 zł; Bershka, cena ok. 119,00 zł

Reklama

Przeczytaj:

Sukienki koszulowe - najmodniejsze modele

Sukienki do pracy - jaką wybrać?