Przyznamy szczerze, że już same nie nadążamy za najnowszymi trendami. To, co jeszcze kilka miesięcy temu było obciachem, teraz jest na topie, a tendencje, które odeszły w zapomnienie wracają w wielkim stylu. Jednym z takich przykładów są sukienki na cienkich ramiączkach. Były bardzo modne w latach 90., a teraz znów wracają do łask.

Jak nosić sukienki na cienkich ramiączkach?

Im dziwniej, tym lepiej... Macie ochotę założyć ją na klasyczny t-shirt? Proszę bardzo! A może wolicie traktować ją jak top? Jeszcze lepiej. Jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia. Nam najbardziej podobają się cienkie sukienki stylizowane na koszule nocne, które łączy są z ciężkimi botkami w motocyklowym stylu i skórzaną ramoneską.

Jeżeli jesteście zwolenniczkami tradycyjnych rozwiązań, to ten model sukienki dobrze wypadnie z wygodnymi balerinami, seksownymi butami na koturnie i wygodnym sztybletami. Look doskonale dopełni dżinsowa kurtka i pojemna torba w rozmiarze XXL.

Modne sukienki na cienkich ramiączkach



W naszym zestawieniu znajdziecie 17 modeli stylowych sukienek na cienkich ramiączkach. Pojawiły się w nim koronkowe cudeńka dla romantyczek, zwiewne modele dla elegantek i casualowe dla wielbicielek luźnych stylizacji. Wszystkie wybrane przez nas kiecki pochodzą z popularnych sieciówek i sklepów internetowych. Sprawdźcie, czy uda się wam znaleźć coś dla siebie!