Przyjęcie świąteczne w pracy to doskonała okazja, by zabłysnąć! Jaką sukienkę wybrać? Warto postawić na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Firmowa impreza to dobry moment, by nudny biurowy mundurek zamienić na coś bardziej finezyjnego. Sprawdź, jaką kreację możesz upolować w H&M!

Przyjęcia typu Christmas Party stają się coraz popularniejsze w wielu firmach. To sposobność do chwili wytchnienia po całym roku ciężkiej pracy, czas składania sobie życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a także... okazja do świetnej zabawy!

Wybór świątecznej sukienki powinien być podyktowany zwyczajami panującymi w firmie oraz miejscem, w którym zaplanowano imprezę. Jeśli jesteś zachowawcza, możesz wybrać sukienkę typu mała czarna, która zawsze się sprawdza.

Jeśli wolisz coś bardziej ekstrawaganckiego, przejrzyj sukienki z koronki, aksamitu, a nawet... z błyszczącymi cekinami. Najpopularniejszy kolor na wieczór to czerń, lecz równie dobrze sprawdza się czerwień lub butelkowa zieleń. Te barwy doskonale pasują do imprezy gwiazdkowej.

Na kolejnych znajdziesz sukienki na gwiazdkową imprezę, które znalazłyśmy w ofercie H&M!

