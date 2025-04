W okresie świątecznym jest mnóstwo okazji do mniej formalnych spotkań. Jak się ubrać, by wyglądać elegancko, ale zarazem profesjonalnie? Podpowiemy ci jak zrobić wrażenie na współpracownikach po godzinach pracy.

Jak się ubrać na firmowe spotkanie?

Nie zakładaj tego samego, co na co dzień. To specjalna okazja, by pokazać się z innej strony, co jest dobrze widziane w każdym biznesie. Dowiedz się, gdzie jest organizowane przyjęcie – inaczej ubierzesz się do eleganckiej restauracji, a inaczej na wigilię w stylizowanej na wiejską knajpce. Jeśli nie jest jasno określony dress code imprezy, postaw na sprawdzoną klasykę, np spódnicę z elegancką bluzką lub ołówkową sukienkę. Jeśli jedziesz na spotkanie prosto z pracy, swój strój na ten dzień skomponuj tak, by nie musieć się przebierać, a jedynie zmodyfikować swój strój. Możesz wybrać komplet: żakiet plus sukienka i na wieczór zostać jedynie w sukience i dodać do niej biżuterię i bardziej wieczorowe buty. Cekinowe zdobienia i głębokie dekolty zostaw na Sylwestra. Wybierz raczej coś prostego i szlachetnego.

Czas poczuć świąteczny klimat! 13 eleganckich sukienek na uroczyste spotkania

Eleganckie sukienki z Monnari

Prosta sukienka ze szlachetnego, niegniotącego się materiału to zawsze strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o klasyczną elegancję. Wybierz model z dłuższymi rękawkami, a nie będziesz martwiła się, co na nią narzucić. Zdecyduj się na sukienkę do kolan – jest nie tylko stosowna na firmowe imprezy, ale także korzystna dla sylwetki – przy takiej długości nogi wyglądają proporcjonalnie. Na wigilię w pracy pasuje też czerwona ołówkowa sukienka – formalna, ale bardziej wizytowa. W Monnari znajdziesz kilka ładnych modeli w tym kolorze. Nam spodobała się również granatowa sukienka z bardzo modnego w tym sezonie weluru.

