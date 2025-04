Dłużej niż mini i krócej od maxi! Złoty środek w postaci sukienek midi to hit ostatnich sezonów. Jeśli lubisz praktyczną modę, to sukienka o długości mniej więcej do połowy łydki powinna obowiązkowo znaleźć się także w twojej szafie. Nie rezygnuj z niej! Jest ponadczasowa i bardzo szykowna.

Sukienka midi to hit lata 2018!

Sukienka midi to prawdziwa królowa kobiecej garderoby – noszona w latach 50. i 60. przez największe ikony stylu, takie jak Marilyn Monroe, Audrey Hepburn czy Brigitte Bardot, dzisiaj nadal triumfuje na wybiegach, czerwonym dywanie oraz ulicach. Długość midi daje nie tylko więcej swobody, ale również wiele możliwości stylizacyjnych.

Nie dość, że jest uniwersalnym i bezpiecznym wyborem, który pasuje do większości sylwetek oraz okazji, to także ma w sobie bajeczny urok i nietuzinkowy charakter. Długość midi jest elegancka i pozwala zachować nienaganną prezencję, niezależnie od okazji.

Sukienki midi mogą mieć kształt trapezu, bombki, tuby – wówczas są często plisowane na kole. To bezpieczny wybór na kilka sezonów. W sklepach znajdziesz liczne fasony, desenie oraz materiały. Ciekawe, które skradną twoje serce.

Dobierz fason sukienki do figury

Sukienka midi to towarzyszka każdej kobiety, która chce wyglądać atrakcyjnie bez względu na rozmiar i typ sylwetki. Prosta sukienka midi – w kształcie tuby, czyli z dopasowanym dołem oraz górą, będzie idealna dla kobiet, które chcą podkreślić proporcjonalną sylwetkę. Sukienka tego typu zaakcentuje krągłe uda oraz biust, a także podkreśli talię.

Sukienka midi układająca się w kształt litery A, to idealny sposób na zatuszowanie szerszych ud. Gładko opadająca sukienka pozwoli na optyczne poszerzenie ramion.

Midi w barwnej kolorystyce i z mocnym printem to gratka dla drobnych kobiet. Wzory geometryczne, pasy czy kratę należy dobierać z wyczuciem. Pasy pionowe wyszczuplą sylwetkę, zaś biegnące poziomo zdecydowanie poszerzą. Po te pierwsze sięgają kobiety, które pragną optycznie wyszczuplić sylwetkę, natomiast po te drugie – te z nas, które są drobnej budowy.

Z kolei rozkloszowana midi zamaskuje duże pośladki oraz nie zawsze idealną talię. Uważajmy jednak na plisy – te dużo bardziej pasują kobietom o szerokich ramionach.

Rada stylistyki!

Kobiety niskie i te o masywnych łydkach powinny zdecydowanie unikać długości midi. Ten fason może sprawić, że figura będzie prezentowała się karykaturalnie, gdyż zamiast zatuszować mankamenty sprawi, że będą one jeszcze bardziej widoczne.

Jak nosić sukienki midi?

Sukienka midi to mocny punkt stylizacji, dlatego wszystko, co do niej dobierzesz, musisz traktować jako dodatek Powinnaś skupić się na odpowiednim wybraniu butów, które w tym wypadku ukształtują łydkę i podwyższą sylwetkę. A dlaczego? Ponieważ długość kończąca się tuż przed kolanem potrafi bardzo skrócić nogi i przez to zniekształcić figurę.

Zdecydowanie wybieraj buty na obcasach! Do sukienki midi najlepiej dobierz szpilki lub sandałki na wysokim obcasie, ponieważ wydłuży nogę i wysmukli łydkę, a co za tym idzie również ukształtuje całą sylwetkę. Zastanów się na koturnami, które mogą być za ciężkie do takiego rodzaju sukienki.

Rada stylistki!

Na płaskie buty w tym zestawieniu mogą pozwolić sobie wysokie kobiety. Do rozkloszowanej sukienki o długości midi pasuje bolerko lub krótki żakiet. Długie swetry typu kardigan czy oversizowe marynarki pasują tylko do tych o ołówkowym fasonie

