Niby prosty, ale ma to coś – to sekret powodzenia modnego stroju. Jeśli zdecydujesz się na niebanalną sukienkę, nie musisz silić się już na specjalne dodatki – te mogą już być prościutkie i zredukowane do minimum.

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Modne sukienki z kolekcji Mango:

Sukienki kimonowe

Fason – klasyczny, jak przy koszulowej sukience, jednak cała siła tkwi w materiale – dzięki połyskowi niczym jedwab czy satyna całość nabiera orientalnego charakteru. W modzie są zarówno jednobarwne jak i w kwiatowe sukienki kimonowe – zerknijcie w naszej galerii na niebiesko-turkusową sukienkę w palmowe liście w Mango.

Sukienki z wiązaniem

Nie chodzi tu o klasyczny pasek w talii, ale nowoczesny detal w formie supełka w najdziwniejszych miejscach przy sukience. W Mango zauroczyła nas biała shirtowa sukienka z jakby szarfą przerzuconą przez ramię i zawiązaną w okolicy bioder. Powinnyście to zobaczyć!

Sukienki typu color blocking

Czyli mocne zestawienia kolorystyczne. Na lato idealnie sprawdza się biel w duecie z jakimś mocnym kolorem. Uwagę przykują na pewno sukienki z kolorowymi pasami u dołu czy przy rękawach dające złudzenie dwóch warstw materiału.

Sukienki asymetryczne

Nierówności zawsze ożywiają strój. Dzięki nim sukienka nabiera konstrukcyjnej formy i zaciekawia. Obejrzyjcie w naszej galerii sukienkę Mango w biało-czerwone drobne paski. Jej dolna część została poszerzona i tworzy oryginalne poły – to nasz hit z tej kolekcji!

