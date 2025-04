Sezon wiosenno-letni daje bardzo dużo możliwości! My jednak najchętniej sięgamy po zwiewne sukienki, które są bardzo wygodne, a do tego niezwykle kobiece. Wiele modeli ma również zbawienny wpływ na sylwetkę. Dzisiaj więcej uwagi poświęcimy, tym które przypominają zamknięcie koperty.

Reklama

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Krótka historia sukienki kopertowej

Sukienka kopertowa to polska nazwa wrap dress. To najsłynniejszy projekt Diane von Furstenberg, amerykańskiej projektantki, która w 1974 roku wprowadziła ją do współczesnej mody. Już 1975 roku sprzedawano 15 tysięcy sukienek kopertowych tygodniowo.

Od tego czasu zakochały się w tym fasonie miliony kobiet. I nic dziwnego! Jest bardzo wygodna i łatwa w stylizacji. Możesz ją założyć na imprezę do klubu i wesele siostry. Na spotkanie z przyjaciółki wybierz model z głębszym dekoltem, a na rodzinną uroczystość model wykonany z jedwabiu. Ten szlachetny materiał sprawi, że będzie wyglądała szykownie i elegancko.

Klasyczna kopertowa sukienka ma dekolt w kształcie litery „V” i jest wiązana w pasie na ozdobną szarfę lub sznureczek. Ładnie eksponuje dekolt, optycznie wyszczupla, tuszuje masywne uda i szerokie biodra. Dzięki niej w kilka sekund „wyczarujesz” talię osy!

Sukienka kopertowa na lato 2018

W sezonie lato 2018 największym hitem są modele zdobione (bardzo modnymi) kwiatowymi wzorami. Na topie są wzory w stylu lat 60., drobna łączka, ale także wyraziste i duże nadruki, które sprawiają, że ciuch wygląda świeżo i nowocześnie.

Pojawia się również bardzo dużo pasków. Najpopularniejsze są oczywiście biało-czarne i biało-niebieskie kombinacje, które znajdziesz w wielu sieciówkach. Pamiętaj, że pionowe paski optycznie wysmuklają sylwetkę. Zakładając poziome paski, osiągniesz odwrotny efekt - dodasz sobie kilka dodatkowych centymetrów w biodrach lub talii. Wyjątkiem są drobne i gęste prążki, które rozpraszają wzrok i pomagają w stworzeniu optycznej iluzji.

Jeżeli masz ochotę podkreślić swoją kobiecość to wybierz czerwoną sukienkę. Żaden inny element damskiej garderoby nie doda ci tyle seksapilu i pewności siebie.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

T-shirt z Zary hitem sprzedażowym na całym świecie. Kosztuje tylko 39 zł!

Te klasyczne buty powinna mieć w szafie każda kobieta. O jaki model chodzi?