Z pewnością w twojej szafie wisi choć jedna sukienka? Jeśli nie, to najwyższy czas dodać ją do swojej garderoby! Gwarantujemy, że stanie się twoim must-have w wiosenne i letnie dni. Zobacz, jakie sukienki znalazłyśmy dla ciebie w najnowszej kolekcji House.

Jaki fason wybrać? W tym sezonie koniecznie postaw na sukienkę koszulową, zwaną także szmizjerką. Jest niebanalną, ale wciąż niezwykle modną propozycją na ciepłe dni. Z pewnością spodoba się każdej kobiecie. Krojem przypomina za dużą męską koszulę, ma przód zapinany na guziki i dekolt wykończony kołnierzykiem lub stójką. Żeby podkreślić atuty kobiecej figury, często przewiązywana jest paskiem w talii.

Koszulowa sukienka dobrze wygląda na różnych typach figury: u szczupłych dziewczyn podkreśli kobiece kształty, z kolei puszyste sylwetki może wizualnie wyszczuplić dzięki pionowym cięciom i rzędowi guzików. Dodatki i odpowiedni fason pozwolą ci założyć szmizjerkę na wiele okazji i nosić ją na różne sposoby. Zobacz jak ją stylizować!

Szmizjerki można nosić same jako sukienki lub w zestawieniu z wąskimi spodniami jako tunikę. Narzucone na T-shirt lub golf zastąpią wdzianko. Kreacja w tym stylu doskonale sprawdzi się na co dzień. Elegancki i prosty krój fantastycznie pasować będzie do pracy, jak i na wieczorne wyjście z przyjaciółmi. Szmizjerkę możecie łączyć z trampkami, japonkami i butami na obcasie. Dzięki temu możecie zmieniać swój look w zależności od okazji.

Modne sukienki z House

Wśród propozycji tej popularnej sieciówki można zauważyć kilka dominujących tendencji. Najpopularniejsze są sukienki zdobione kwiatowym motywem, uwielbianym przez kobiety. Florystyczne akcenty w wiosennym wydaniu są delikatne i drobne, ale nadal stylowe i kobiece. Sukienki w stylu boho to kolejny hit. Luźne fasony, obniżony stan to ich cechy rozpoznawcze. Możecie je nosić z ramoneską i botkami lub butami na koturnie.

Oczywiście nie zabraknie, tak modnych sukienek koszulowych. W wiosennej wersji zdobią je nie tylko piękne kwiaty, ale także pionowe, wysmuklające paski.

