Lubisz nosić sukienki i nie chcesz rezygnować z nich nawet zimą? Jeśli tak, to koniecznie postaw na sukienkę dzianinową. Dzianina to miękki, przyjemny w dotyku i ciepły materiał, który chroni przed zimnem i wygląda świetnie. Taka sukienka jest wręcz stworzona na tę porę roku. Doskonale wygląda z kozakami! Mamy dla ciebie pięć kobiecych modeli, które pokochasz!

Pierwszą propozycją jest stylowa sukienka dzianinowa Sinsay z golfem. Obecnie na wyprzedaży kosztuje tylko 19,99 zł! Dostępna jest w kilku kolorach: bordowym, beżowym, brązowym, czarnym i ciemnozielonym. Nam jednak w oko najbardziej wpadła bordowa, która pięknie ożywi każdą stylizację. Sukienka jest dosyć dopasowana do ciała, ale pięknie się układa. Idealna do długich kozaków!

fot. dzianinowa sukienka z golfem / Sinsay

Podobną sukienkę ma w swojej szafie Anna Lewandowska. Gwiazda zdecydowała się na model w kolorze beżowym. Jej sukienka pochodzi z kolekcji marki Nudyess i kosztuje sporo. Ty możesz upolować model za mniej niż 20 zł. Opłaca się!

fot. sukienka w stylu Anny Lewandowskiej / Instagram, Sinsay

Sukienka dzianinowa może mieć też wygodny, rozkloszowany fason. To idealny pomysł dla kobiet, które narzekają na szerokie biodra czy masywne uda. W Reserved znajdziemy rozkloszowaną sukienkę z prążkowanej dzianiny, która wygląda obłędnie dobrze. Dostępna w kolorze szarym lub beżowym. Można ją nosić z paskiem, który dodatkowo wyszczupli talię. Sprawdzi się na co dzień i na wielkie wyjścia.

fot. rozkloszowana sukienka dzianinowa / Reserved

Kolejną godną uwagi propozycją jest beżowa sukienka z dzianiny Top Secret. To dosyć krótki model sięgający mniej więcej do połowy uda, ale bardzo kobiecy i gustowny. Ma dekolt w postaci ciepłego golfu. Sukienkę możesz przewiązać paskiem w talii, aby ją nieco ożywić. Z powodzeniem założysz ją do zamszowych muszkieterek. Przepiękna!

fot. sukienka dzianinowa mini / Top Secret

Bardzo kobiecą propozycją jest również czerwona sukienka z dzianiny marki Mohito. Model ten ma wiązanie w pasie, które pięknie podkreśla talię. Fason ten jest więc niezwykle korzystny dla sylwetki. Sukienka ma również balonowe rękawy ze ściągaczami, co sprawia, że jest bardzo ciepła i wygodna. Takie rękawy maskują masywne ramiona! Dostępna także w kolorze szarym i beżowym.

fot. dzianinowa sukienka z wiązaniem / Mohito

Na koniec jeszcze sukienka dzianinowa marki Born2be w przepięknym, pistacjowym kolorze, który dodaje uroku i odmładza. Podkreśla również kolor oczu. Sukienka ma gustowną długość midi, więc z powodzeniem możesz nosić ją do ulubionych botków czy nawet sneakersów. Będzie doskonała do pracy czy na zimowy spacer. Bardzo wygodna i wykonana z miękkiego w dotyku materiału.

fot. pistacjowa sukienka dzianinowa / Born2be

