Sukienki w kwiaty to trend, który zdominował nie tylko pokazy wielkich projektantów, ale także sklepy i ulice. W sezonie wiosna i lato 2018 kwiaty będą dosłownie wszechobecne. I to kwiaty rozmaite! Delikatne jak firmowe sukienki damskie u Dolce & Gabbana czy Gucci, w stylu lat 60. jak u Miu Miu czy Marni oraz drobne jak u Self-Portrait.

Reklama

Sukienki w kwiaty

Sukienki są idealnym ubraniem dla kobiet. Sprawdzają się o każdej porze roku. Tej wiosny i lata zapanuje moda na lekkość, maksi długość, kolor i wzór. Hitem będą kreacje: w obrusową kratę, kwieciste, zwiewne i romantyczne, sukienki w stylu księżniczki oraz błyszczące i transparentne modele. Nie zabraknie także asymetrycznych krojów.

Jednym z wiodących trendów w modzie będą z pewnością lata 70. i wszystko, co z nimi związane. W grę wchodzą też długie sukienki w kwiaty, które większości kojarzą się z letnimi festiwalami. Chociaż jedna z nich powinna znaleźć miejsce w twojej garderobie!

Dla kogo sukienka w kwiaty?

Sukienki w kwiaty pasują każdej kobiecie. Duże kwiatowe wzory sprawdzą się u osób raczej filigranowych i z niewielkim biustem. Dla bardziej kobiecych sylwetek polecamy ciemniejsze kolory z tym motywem.

Sukienki w kwiaty dla puszystych to jeden z najlepszych wyborów, ponieważ łatwo nimi wymodelować sylwetkę. Kwiatowe wzory świetnie sprawdzą się, kiedy chcesz zamaskować wałeczki czy optycznie wysmuklić sylwetkę. Duże, kolorowe wzory odwracają uwagę od nadprogramowych centymetrów, z kolei jeden, wyrazisty detal może przykuć uwagę do tej części, którą chcemy podkreślić.

Jak nosić sukienki w kwiaty?

Zwiewne sukienki ozdobione kwiatowymi wzorami to idealna opcja do noszenia na co dzień. Z drugiej strony kwiatowe wzory to również świetny dodatek do sukienek koktajlowych na specjalne okazje. Jedną z opcji może być wybór kwiatowej sukienki na wesele przyjaciółki. Wtedy taka kreacja najlepiej będzie się prezentować w zestawieniu ze szpilkami.

Pamiętaj, że kwiecista sukienka nie lubi konkurencji, dlatego dodatki powinny być jednobarwne, a biżuteria delikatna. Najlepiej postawić na buty i torebkę w jednym kolorze. Wciąż nie wiesz jakim? Uważnie przyjrzyj się, jakie barwy znajdują się na sukience i wybierz jedną z nich – czerń, róż bądź zieleń. Wielkość bądź styl torebki do sukienki w kwiaty zależą od stylu ubrania i okazji na jaką się wybierasz. Jeśli wybierasz się na wesele postaw na kopertówkę. Na co dzień możesz do niej nosić nawet modny plecak typu worek! Latem świetnie sprawdzą się słomiane dodatki – zarówno słomkowy kapelusz, jak i wiklinowy kosz.

Modne sukienki C&A

Na twojej sukience mogą rozkwitnąć drobne stokrotki, ponadczasowe róże, typowo wiosenne tulipany lub letnie słoneczniki, a także wiele innych odmian kwiatów. Bez wątpienia każda kobieta znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. W nowej kolekcji C&A znaleźliśmy wiele ciekawych sukienek, które sprawdzą się na różne okazje.

Nam spodobała się czarna sukienka z barwnym, kwiatowym szlaczkiem – bardzo szykowna. Idealna na specjalne okazje będzie żółta w koronkowe kwiaty. Jeśli masz pragmatyczne podejście do mody, koniecznie wybierz długą szyfonową sukienkę. Możesz ją nosić cały rok - latem z klapkami, a zimą z kozakami i grubym blezerem.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:Hit na wiosnę 2018! 16 pastelowych ubrań i dodatków z najnowszych kolekcjiChcemy je mieć! 12 hitów z wiosennej kolekcji CCCOna będzie królową wiosennych stylizacji. Bez niej ani rusz!