Zara to jedna z najpopularniejszych sieciówek na świecie. Bez problemu można tam znaleźć rzeczy, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy. W ubraniach tej marki często pojawia się księżna Kate, a jakiś czas temu Doda miała na sobie zjawiskową sukienkę z frędzlami. Kilka tygodni temu najmodniejszą sukienkę sezonu miała na sobie Natalia Siwiec. Gwiazda zdecydowała się na model w panterkę, który znajdziesz w najnowszej kolekcji tej hiszpańskiej sieciówki.

W kolekcjach marki bardzo często można znaleźć hity, które zdobywają popularność na całym świecie. Ostatnio była to plisowana bordowa sukienka za 139 zł!

Sukienka z Zary hitem sezonu!

Każda kobieta śledząca najnowsze trendy doskonale wie, że jesienią i zimą będą królowały zwierzęce motywy. Krótko mówiąc, jesień i zima będzie dzika i drapieżna. Na wybiegach pojawiły się wszystkie wzory kojarzące się z lamparcimi cętkami, biało-czarnymi paskami zebry czy skórą węża.

Dlatego nie powinnaś być zaskoczona, że ostatnim hitem Instagrama jest krótka sukienka zdobiona motywem wężowej skóry. Ten ciuch błyskawicznie wyprzedał się za granicą, ale jest szansa kupić ją jeszcze w Polsce, bo ten model najzwyczajniej jeszcze nie pojawił się w sklepach na terenie naszego kraju. Więc zostaje nam cierpliwie czekać :)

Sukienka po przeliczeniu najprawdopodobniej będzie kosztowała ok. 129-149 zł. Naszym zdaniem to atrakcyjna cena, bo przecież to jeden z najmodniejszych ubrań sezonu jesień-zima 2018/2019.

