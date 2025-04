Lidl przecenił sukienkę z dzianiny Punto di Roma o 60%. Możesz ją mieć za 15,99 zł - do wyboru jest sukienka w biało-granatowe paski, granatowa lub jasnoszara.

Sukienka o prostym kroju z wiskozą w Lidlu

To jeden z najpopularniejszych i najpozytywniej ocenianych modeli sukienek. Jest wykonana ze stylowej dzianiny premium Punto di Roma - to materiał grubszy od jerseyu, a sukienka dzięki temu jest ciepła, miękka i przyjemna w dotyku. Dodatek wiskozy ją uszlachetnia i sprawia, że sukienka będzie się mechacić. Okrągły dekolt i nieco luźny krój zapewnia wysoki komfort noszenia i wygodę. To zdumiewające, że została przeceniona z 39,99 zł aż na 15,99 zł.

Sukienka z Lidla ma długość przed kolano oraz rękawy 3/4 (granatowy model ma rękawy wykończone delikatną falbanką) - możesz ją nosić do gołych nóg późnym latem oraz do rajstop jesienią i zimą - będziesz wyglądać ultrakobieco, a zarazem czuć się komfortowo.

fot. Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Sukienka z Lidla występuje w rozmiarach od XS do L i ma ponad 40 opinii od kupujących - nic dziwnego, jej klasyczny fason i uniwersalna kolorystyka sprawia, że łatwo ją stylizować w zależności od potrzeb i pory roku. Będzie świetnie prezentować się z botkami w stylu Anny Lewandowskiej oraz niemal już wyprzedaną żółtą torebką za 19 zł.

