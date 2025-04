Ten model pokochały internautki na całym świecie. Jest kobiecy, zmysłowy i doskonale wpisuje się w trendy na wiosnę i lato 2020.

To już kolejny przebój z najnowszej kolekcji szwedzkiej sieciówki. Naszym czytelniczkom przypadł do gustu: sweter w grochy z H&M, a także sukienka w grochy z H&M. Tym razem show skradł niezwykle kobiety motyw kwiatowy.

Sukienka w kwiaty z H&M hitem Instagrama

Sukienka uszyta jest z krepowanego szyfonu w modny kwiatowy deseń. Model ma długość maxi, marszczenia na ramionach, u dołu rękawów i w talii (optycznie wyszczupla!). Dekolt w serek sprawi, że sylwetka będzie wyglądała na smuklejszą, a bufiaste rękawy idealnie pasują do obowiązujących tendencji.

fot. Materiały prasowe

Sukienka z H&M wyróżnia się nie tylko modnym fasonem, lecz również kolorem. Brąz znalazł się wśród najmodniejszych kolorów wiosny i lata 2020. Choć ten kolor kojarzy się z jesienią, to projektanci - przekornie - lansują go w czasie ciepłych miesięcy. Będzie idealnie pasował do zestawów w stylu boho lub etno. Skomponuje się z zamszowymi kozakami, botkami lub balerinkami.

Wielbicielki gorących zestawień mogą nieco poeksperymentować, przełamując styl boho, innymi elementami np. sportowymi. Idealnie będzie wyglądać stylizacja ze snekaersami - kultowymi w kolorze białym lub czarnym, albo - najmodniejszymi obecnie - kolorowymi. Do tego brązowa torebka typu shopper, a na wierz - płaszczyk ze sztucznego baranka.

