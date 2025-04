Skóra oraz bufiaste rękawy to jedne z wiodących trendów w tym oraz w nadchodzącym sezonie. Sukienka z Mohito jest dopasowana, podkreśla kobiece kształty i przyciąga spojrzenia zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Skórzana sukienka z bufkami z Mohito, cena 159,99 zł



Choć dążymy do mody wygodnej i użytkowej, to obok dresów czy bardzo wygodnych jegginsów znajdziemy także spodnie, sukienki, spódnice czy marynarki ze skóry - naturalnej bądź jej imitacji. Warto zerknąć do second-handów lub... zdecydować się na modele dostępne w sieciówkach.

Czarna sukienka z Mohito jest bardzo na czasie: posiada bufiaste rękawy, szeroki pas podkreślający talię, zawsze modną długość przed kolano oraz optycznie wyszczuplający i podkreślający biust dekolt w kształcie litery V. Tył jest zapinany na długi, podkreślający linię pleców, suwak.

Tego typu sukienka to propozycja dla odważnych kobiet i umiejętnie stylizowana dodaje pewności siebie: my proponujemy zestawić ją z modnymi sznurowanymi botkami lub kozakami z luźną cholewką. Sprawdzą się też kowbojki.

Dlaczego namawiamy na ten bardzo modowy element garderoby? Aktualnie mamy do czynienia z kolejnym powrotem do lat 80.: kobiece formy, podkreślona talia, linia ramion oraz bufki to jedne z najczęściej powielanych trendów w ostatnich latach. Jest duża szansa, że sukienka posłuży dłużej, niż myślisz.

