Nie ma się co oszukiwać, od jakiegoś czasu to w mediach społecznościowych powstają najważniejsze trendy. Wystarczy jedno zdjęcia na Instagramie zamieszczone przez znaną blogerkę lub influencerkę, aby sukienka, torebka lub buty stały się hitem sprzedażowym na całym świecie. Więc pewnie nie jesteś zaskoczona, że kolejna rzecz ze znanej sieciówki wyprzedaje się, jak świeże bułeczki.

Reklama

Pierwsze hity z jesiennych kolekcji! 19 ubrań i dodatków z popularnych sieciówek

Sukienka z Mango hitem Instagrama

Na sklepowych półkach już na dobre zagościły rzeczy na sezon jesień-zima 2018/2019. Ale w niektórych siecówkach można jeszcze kupić rzeczy z wyprzedaży. Tak właśnie jest w Mango.

W ostatnich tygodniach najpopularniejszą rzeczą jest letnia sukienka zdobiona błękitnymi paskami. Ma długości midi, wiązany pasek na wysokości talii, dekolt w serek i rękawy zasłaniające ramiona. Jest zapinana na drewniane guziki - warto przypomnieć, że to jedna z najmodniejszych sukienek lata 2018.

Obecnie możesz kupić ją na wyprzedaży i kosztuje ok. 79 zł. Jeżeli ta sukienka wpadła ci w oko, to niestety mamy jedną smutną wiadomość. Niestety nie kupisz jej już w sklepie internetowym. Musisz jej poszukać w sklepach stacjonarnych, my ostatnio byłyśmy na zakupach i na wieszakach widziałyśmy jeszcze pojedyncze sztuki, ale warto się pospieszyć.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Jesienią będzie o nich głośno! 5 rzeczy z nowej kolekcji Zary, które będą hitem sezonu

Doda w zjawiskowej sukience z Zary. Ciężko oderwać od niej wzrok!