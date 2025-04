Sukienka dresowa z Lidla typu hoodie to po prostu długa bluza, którą można szybko zarzucić na zakupy czy spacer. Kosztuje 39,99 zł.

Dresowa sukienka z Lidla z przedsprzedaży

Spieszymy was poinformować, że w modowej ofercie Lidla pojawiła się sukienka idealna na co dzień: to sportowa sukienka z kapturem w 3 kolorach - czerwonym, czarnym i grafitowym (z wzorem na przodzie). Jest luźna, wygodna i doskonała na koniec lata oraz zimniejszy okres. Prezentuje się świetnie na każdej sylwetce:

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Taki krój sukienki jest teraz bardzo na czasie - wygląda jak przedłużana bluza, a zatem można nosić ją do gołych nóg, legginsów czy jegginsów. Cena 39,99 zł za tego typu dresową sukienkę to nie lada okazja, zwłaszcza że w składzie materiałowym pojawia się certyfikowana biobawełna (80%, ale w przypadku szarego koloru - tu: 70%).

Ważne informacje: w sklepie stacjonarnym można kupić dresową sukienkę w rozmiarach S-L, ale online pojawi się także rozmiar XS - prawdopodobnie do końca tego tygodnia.

Nie oszukujmy się - obszerny fason, mięsista bawełna i kaptur ze ściągaczem to nie jest propozycja na każdą okazję - tego typu odzież warto jednak mieć na weekendowe wypady, spacery, przejażdżkę na rowerze. To jeden z najwygodniejszych modeli sukienek z Lidla, ale jeśli szukasz bardziej kobiecej propozycji - zerknij na taliowaną małą czarną z Lidla.

fot. Materiały prasowe

Jeśli nie chcesz wyglądać zbyt przeciętnie - postaw na pasujące obuwie. Do czarnej i szarej sukienki typu hoodie dopasuj modne wsuwane jasnoróżowe sneakersy na 59 zł- wtedy stylizacja będzie bardziej dziewczęca i uzyskasz efekt sportowego (nieprzypadkowo) looku. Warto też zestawić ją z białymi botkami w stylu Anny Lewandowskiej.

