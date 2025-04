Ponadczasowa długość midi sukienki w pasy z Lidla spodoba się paniom, które chcą zamaskować biodra czy szerokie uda. Sukienka w paski za 44,99 zł (w promocji 34,99 zł) to propozycja dla pań o figurze gruszki.

Reklama

Wiskozowa sukienka w paski z Lidla na promocji

Lidl przecenił sukienkę wykonaną w 100% z wiskozy - udostępnił promocję dla klientów posiadających kartę Lidl Plus, czyli flagową aplikację sieci. Pasiasta casualowa kreacja występuje w rozmiarach od 36 do 44, ma krótki rękaw zwieńczony wdzięcznym wiązaniem - takim samym jak w talii.

Sukienka, którą można kupić z rabatem skusiła nas długością, kolorystyką (nieco już jesienną) oraz wzorem w pasy, które optycznie wyszczuplają sylwetkę. Jeśli jesteś dość niska postaw na obuwie na obcasie lub koturnie. Odważniejsze kobiety mogą skusić się o zestawienie tej sukienki z modnymi sneakersami lub trampkami. Najkorzystniej w tego typu sukience będą się prezentować panie o szerszych dolnych partiach ciała. Dlaczego?

Sukienka z Lidla zamaskuje uda i zbuduje proporcje

Sukienka z Lidla w asymetryczne pasy za 34 zł sprawdzi się u kobiet z o figurze gruszki, czyli tych, które mają dość wąskie ramiona, niewielki biust, szerokie biodra oraz masywne uda. Elementy przy rękawach świetnie poszerzą górne partie, biust będzie ładnie eksponowany dzięki skośnym pasom, a luźny, prosty dół zamaskuje szersze partie ciała od bioder w dół.

fot. Materiały prasowe

Do tego typu sukienki warto dodać jednolite dodatki: np. sandałki w kolorze nude z cienkimi paseczkami oraz czarną torebkę z Reserved w stylu Anny Lewandowskiej. Warto postawić na delikatną biżuterię i luźno upięte włosy - taki look to kwintesencja miejskiego stylu.

Reklama

Pasiasty print do ciebie nie przemawia? Zerknij: Sukienka w akwarelowe kwiaty z H&M za 39,99 złTropikalna sukienka Agnieszki KaczorowskiejCzarna midi z Lidla za grosze