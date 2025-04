Sezon wyprzedaży niedługo zacznie się na dobre, ale modne ciuchy w świetnych cenach znajdziesz nie tylko w odzieżowych sieciówkach. Doskonałą okazję znalazłyśmy w jednym z najpopularniejszych dyskontów! Ta sukienka z Lidla doskonale podkreśla figurę, a kosztuje tyle, że aż ciężko w to uwierzyć. Jak wygląda?

Reklama

Wyszczuplająca sukienka z Lidla za bezcen

Ta sukienka z Lidla ma przylegający krój i jest uszyta z elastycznego materiału, dzięki czemu doskonale podkreśla figurę. Ma delikatny szary kolor, który świetnie podkreśli letnią opalenizną. Jej długie rękawy sprawiają, że doskonale nada się na wietrzne letnie dni, kiedy słońce ukrywa się za chmurami, ale mimo wszystko jest nadal ciepło.

Sukienka ma bardzo klasyczny kształt i modną długość midi. Jej szeroki dekolt sprawia, że będzie wyglądać idealnie z naszyjnikami. Z tyłu ma delikatne rozcięcie na dole, które lekko odsłania nogi i wygląda niezwykle kobieco.

Dużą zaletą sukienki z Lidla jest duża, bo aż 53-procentowa zawartość wiskozy. Dzięki temu jest bardzo przewiewna i świetnie nada się nawet na bardzo parne dni. Dodatkowa zawartość elastanu sprawia, że pięknie dopasowuje się do ciała.

Teraz jest w dużej przecenie i zamiast 49,99 zł zapłacisz za nią zaledwie 14,99 zł. Jest dostępna w rozmiarach od XS do L.

Jak stylizować sukienkę z Lidla?

Tak proste modele sukienek dają ogromne pole do popisu jeżeli chodzi o tworzenie stylizacji. Pasują niemal do wszystkiego, a odpowiednio dobrane będą pasować zarówno na spacer, spotkanie z przyjaciółmi, a nawet romantyczną randkę. Na co dzień załóż do niej klasyczne espadryle i uzupełnij modną plecioną torebką. Będzie wyglądać świetnie także z krótkimi tenisówkami i trampkami.

Jeśli zakładasz ją na imprezę, koniecznie połącz ją z ponadczasową skórzaną ramoneską i pod żadnym pozorem nie zapominaj o biżuterii.

Reklama

Te sukienki z wyprzedaży też z pewnością ci się spodobają:

Czerwona sukienka w stylu retro z Biedronki kosztuje 39 zł, a wygląda jak dużo droższy model z H&M

Sukienki z bufiastymi rękawami to najgorętszy trend na lato 2020. W Zarze kupisz taką na wyprzedaży za 59 zł